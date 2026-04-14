Αντιδράσεις προκάλεσε βουλευτής στην Πολωνία, καθώς μέσα στη Βουλή ύψωσε σημαία του Ισραήλ, η οποία πάνω της είχε τη σβάστικα.

Ο Κόνραντ Μπέρκοβιτς, βουλευτής του κόμματος Konfederacja, ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε στις καταγγελίες ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε βόμβες λευκού φωσφόρου στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι έχουν σκοτωθεί περισσότερα παιδιά σε σχέση με την Ουκρανία.

Στη συνέχεια περιέγραψε τον τρόπο που σκοτώνει ο λευκός φώσφορος και στο τέλος της τοποθέτησής του ύψωσε την ισραηλινή σημαία, που πάνω της είχε τη σβάστικα.

«Το Ισραήλ δολοφονεί παιδιά. Είναι το Τρίτο Ράιχ», είπε ο Κόνραντ Μπέρκοβιτς.

Polish MP Konrad Berkowicz compares Israel’s crimes against humanity to those of the Third Reich and displays an Israeli flag with a swastika.



Israel is the new Third Reich! pic.twitter.com/Uo8GBcgQcc — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) April 14, 2026

Οι δηλώσεις του μπορεί να μην προκάλεσαν αίσθηση, ωστόσο δέχτηκε επικρίσεις που συνέκρινε το ισραηλινό κράτος με το καθεστώς που καταδίωξε τους Εβραίους στην Ευρώπη, αλλά και επειδή αλλοίωσε την ισραηλινή σημαία.

«ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ, ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ! Ίσως κι εσείς να έχετε παρατηρήσει ότι εμείς οι Εβραίοι δεν εκφοβιζόμαστε πλέον τόσο εύκολα, έτσι δεν είναι; Αμυνόμαστε με όλη μας τη δύναμη, χωρίς να δικαιολογούμαστε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τομ Ρόουζ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Πολωνία.