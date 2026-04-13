Ο επικεφαλής του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας δήλωσε ότι καμία χώρα δεν έχει το νομικό δικαίωμα να επιβάλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Arsenio Dominguez, γενικός γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ανέφερε ότι, παρότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ «φαίνεται να είναι πολύ συγκεκριμένος όσον αφορά την πρόσβαση σε ιρανικά λιμάνια», από νομική άποψη δεν υπάρχει βάση για οποιαδήποτε χώρα να μπλοκάρει τη θαλάσσια αυτή δίοδο.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, τα κράτη δεν έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν ένα διεθνές στενό που χρησιμοποιείται για τη διεθνή ναυσιπλοΐα», δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στα κεντρικά γραφεία του IMO στο Λονδίνο το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο κ. Dominguez σημείωσε επίσης ότι, παρόλο που πολύ λίγα πλοία διέρχονταν από το Στενό πριν από τον αποκλεισμό, το τελευταίο «μπλοκάρισμα» από τις ΗΠΑ «δεν προσφέρει καμία λύση στην κρίση που αντιμετωπίζουμε».

«20.000 ναυτικοί δεν μπορούν να διέλθουν. Η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να επηρεάζεται και, μέχρι να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια, όλοι εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις συνέπειες», δήλωσε.

«Ο πρόσθετος αποκλεισμός δεν βοηθά στην εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση». Και πρόσθεσε: «Θα ζητούσα από όλους να τηρούν τους κανόνες».