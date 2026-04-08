Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τα πιο εκτεταμένα πλήγματα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στον Λίβανο, την ώρα που τοπικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αναφορές κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό θυμάτων, με τα νοσοκομεία να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν μετά τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, επρόκειτο για το μεγαλύτερο κύμα επιδρομών μέχρι στιγμής, με πλήγματα σε περισσότερους από 100 στόχους μέσα σε λίγα λεπτά, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, τον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα στα ανατολικά.

Η ισραηλινή αεροπορία χτύπησε και το φερόμενο κρησφύγετο του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο ίδιος δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της επίθεσης.

Αν και ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε ότι ο Ναΐμ Κασέμ ήταν μεταξύ των στόχων, ο Υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι πρόσφατες επιχειρήσεις έθεσαν στο στόχαστρο εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ.

Η κλιμάκωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έντασης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία δεν επηρεάζεται από την εκεχειρία που έχει ανακοινωθεί μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως έχει επισημάνει και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.