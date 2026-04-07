Σε θανατική ποινή καταδικάστηκαν 9 αστυνομικοί στην Ινδία που σκότωσαν στο ξύλο πατέρα και γιο, γιατί τα θύματα παραβίασαν την καραντίνα για τον κορονοϊό.

Το άγριο περιστατικό συνέβη στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία, στις 19 Ιουνίου του 2020, με την δικαστική απόφαση να βγαίνει πριν λίγες μέρες.

Το BBC έγραψε ότι συνολικά 10 αστυνομικοί συνελήφθησαν, επειδή ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 58χρονο Π. Τζαγιαράι και τον 31χρονο γιο του, Μπένικς.

Σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, τα θύματα λειτουργούσαν το κατάστημά τους, αντί να το κλείσουν, λόγω του lockdown που είχε επιβληθεί. Τότε, οι αστυνομικοί τούς έσυραν έξω από το μαγαζί και τους ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου.

«Επιτέθηκαν σε άοπλους ανθρώπους. Δεν πρέπει να συγχωρεθούν. Δεν πρέπει να τους επιβληθούν ελαφρύτερες ποινές λόγω της ηλικίας τους ή του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Είναι όλοι μορφωμένοι», είπε ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση.

Από τους 10 αστυνομικούς λοιπόν, οι 9 καταδικάστηκαν σε θάνατο, μια ποινή που εφαρμόζεται σπάνια στην Ινδία.