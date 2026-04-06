Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα αδημοσίευτα πλάνα που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα της προσωπικής υγιεινής στο διάστημα, συγκεκριμένα μέσα στην κάψουλα Orion. Μακριά από τις ανέσεις της Γης, οι αστροναύτες των αποστολών Artemis πρέπει να επιστρατεύσουν ευρηματικές μεθόδους για να παραμείνουν καθαροί σε περιβάλλον μικροβαρύτητας, όπου το νερό είναι πολυτέλεια και κάθε κίνηση για να κάνει κανείς μπάνιο πρέπει να είναι υπολογισμένη.

Ο αστροναύτης Victor Glover έκανε μια επίδειξη μετά από μια συνεδρία γυμναστικής, αποκαλύπτοντας ότι το «ντους» στο διάστημα περιλαμβάνει ουσιαστικά τη χρήση μιας υγρής πετσέτας για τον καθαρισμό του σώματος. Στο κενό του διαστήματος, ένα παραδοσιακό ντους με τρεχούμενο νερό είναι φυσικώς αδύνατο. Λόγω της έλλειψης βαρύτητας, οι σταγόνες δεν θα έπεφταν προς τα κάτω, αλλά θα διασκορπίζονταν ανεξέλεγκτα σε όλη την καμπίνα. Αυτό συνιστά κρίσιμο κίνδυνο για τα ηλεκτρονικά συστήματα του διαστημοπλοίου, καθώς οποιοδήποτε αδέσποτο υγρό σωματίδιο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκυκλώματα ή σοβαρές τεχνικές βλάβες.

Λόγω αυτής της έλλειψης και των φυσικών συνθηκών, η καθημερινή υγιεινή πραγματοποιείται με μια τεχνική που ονομάζεται «στεγνό καθάρισμα». Όπως διευκρινίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), οι αστροναύτες χρησιμοποιούν ειδικά σαπούνια και σαμπουάν που δεν απαιτούν ξέβγαλμα. Αυτά τα προϊόντα εφαρμόζονται στο δέρμα και τα μαλλιά και στη συνέχεια απλώς αφαιρούνται με ένα πανί ή σφουγγάρι, απομακρύνοντας αποτελεσματικά τον ιδρώτα και τη βρωμιά χωρίς την ανάγκη συνεχούς ροής νερού.

Η διαχείριση του νερού αποτελεί τη μεγαλύτερη εφοδιαστική πρόκληση. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), το νερό ανακυκλώνεται από την υγρασία του αέρα και τα ούρα. Στην κάψουλα Orion, οι αυστηροί περιορισμοί χώρου και πόρων επιβάλλουν ο καθαρισμός να περιορίζεται αποκλειστικά σε μαντιλάκια και σαπούνια χωρίς ξέβγαλμα. Παρά τους περιορισμούς αυτούς, τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα διασφαλίζουν ότι το πλήρωμα διατηρεί την υγεία και την ευεξία του κατά τη διάρκεια του ιστορικού ταξιδιού προς τη Σελήνη.

Δείτε το βίντεο: