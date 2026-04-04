Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε όσα συμβαίνουν. Αυτή είναι η φράση που συνοψίζει τόσο την εμπειρία των αστροναυτών της αποστολής Άρτεμις ΙΙ όσο και την πολιτική πραγματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην πρώτη τους ζωντανή μετάδοση, ο διοικητής Ριντ Γουάιζμαν και οι συνάδελφοί του αστροναύτες περιέγραψαν τη θέα της Γης από το διάστημα ως «εκπληκτική». Από τόσο μεγάλη απόσταση, παρακολουθούσαν τις διχαστικές πολιτικές συγκρούσεις του πλανήτη τους να χάνονται στο βάθος, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική οπτική της ανθρώπινης πραγματικότητας.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η πολιτική κατάσταση στην Ουάσινγκτον παρουσίαζε μια εντελώς διαφορετική εικόνα, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News. Τη Δευτέρα, προκλήθηκε έντονη συζήτηση για πιθανά εγκλήματα πολέμου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει ενεργειακές και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού στο Ιράν. Η εκπρόσωπος Τύπου του, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργούν πάντα εντός του νόμου, «αλλά» θα συνεχίσουν να επιδιώκουν τους στόχους τους «αμείωτα».

Την Τρίτη, ο πρόεδρος επανέφερε την απειλή αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, στοχοποιώντας ιδιαίτερα το Ηνωμένο Βασίλειο. «Πηγαίνετε να βρείτε το δικό σας πετρέλαιο!» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social, σε μια δήλωση που ήρθε σε αντίθεση με την επιβεβαίωση ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί κανονικά μέσα στον μήνα.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και την Τετάρτη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τον Κιρ Στάρμερ και τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια δεξίωσης για το Πάσχα, παρουσιάζοντάς τους ως αδύναμους. Την ίδια στιγμή, η πνευματική του σύμβουλος, Πόλα Γουάιτ, τον παρομοίασε με τον Χριστό, δηλώνοντας: «Προδόθηκες, συνελήφθης και κατηγορήθηκες άδικα. Είναι ένα γνώριμο μοτίβο που μας έδειξε ο Κύριος και Σωτήρας μας». Ο ίδιος ο Τραμπ παρενέβη λέγοντας: «Τώρα με αποκαλούν βασιλιά. Μπορείτε να το πιστέψετε;», ενώ διάβαζε για την Κυριακή των Βαΐων.

Λίγες ώρες αργότερα, απηύθυνε ένα από τα πιο ασαφή προεδρικά διαγγέλματα στη σύγχρονη ιστορία. Αν και είχε προαναγγελθεί ως «σημαντική ενημέρωση για τον πόλεμο», προκάλεσε περισσότερη σύγχυση παρά σαφήνεια.

Η Μεγάλη Πέμπτη δεν κύλησε ήσυχα. Αποδείχθηκε η τελευταία ημέρα της υπουργού Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος απέλυσε ένα ακόμη υψηλόβαθμο γυναικείο στέλεχος του υπουργικού του συμβουλίου, επικαλούμενος τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν και την αποτυχία της να κινηθεί πιο επιθετικά κατά των πολιτικών του αντιπάλων.

Την Παρασκευή, η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 από ιρανικά πυρά, με έναν από τους δύο επιβαίνοντες να διασώζεται άμεσα. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό του δεύτερου, χτυπήθηκαν ακόμη ένα αμερικανικό αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα Blackhawk. Πρόκειται για μια τολμηρή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε εχθρικό έδαφος, σε μια περίοδο που η ανθρωπότητα παρακολουθεί με δέος την εξέλιξη της σεληνιακής αποστολής.

Η Κριστίνα Κοχ, η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη στο πλαίσιο της αποστολής Άρτεμις ΙΙ, περιέγραψε τη θέα της Γης μέσα από «ένα μόνο παράθυρο» ως «απολύτως φανταστική». Από δεκάδες χιλιάδες μίλια μακριά, ο πλανήτης μοιάζει με μια εύθραυστη φωτεινή σφαίρα χωρίς σύνορα, όπου οι ανθρώπινες διαμάχες φαίνονται ασήμαντες.

Ωστόσο, στο πλαίσιο μιας μη συμβατικής διακυβέρνησης στον Λευκό Οίκο, το ενδεχόμενο ενός πολύ μεγαλύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένει ορατό. Και ίσως το μοναδικό μειονέκτημα ενός ταξιδιού στη Σελήνη είναι ότι, αντικρίζοντας αυτή τη θέα, να μην θέλει κανείς να επιστρέψει ξανά στη Γη.