Δύο ανάδοχες μητέρες στον Καναδά κατηγορούνται ότι βασάνισαν μέχρι θανάτου το 12χρονο αγόρι που είχαν υπό την φροντίδα τους, με τους εισαγγελείς να παρουσιάζουν σοκαριστικά μηνύματα που αντάλλασσαν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Οι Μπέκι Χάμπερ και Μπράντι Κούνεϊ, 46 και 44 ετών αντίστοιχα, φέρεται να αντάλλασσαν μηνύματα στα οποία χλεύαζαν το παιδί, λίγες ημέρες πριν βρεθεί αναίσθητο στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Οντάριο, τον Δεκέμβριο του 2022. Σύμφωνα με την εισαγγελία, σε ένα από τα μηνύματα έγραφαν «τρέμε, τρέμε ηλίθιε», ενώ χαρακτήριζαν το παιδί «μισητό».

Οι ίδιες φέρονται να αντάλλαξαν και άλλα επιβαρυντικά μηνύματα έναν μήνα πριν από τον θάνατό του, τα οποί, όπως υποστηρίζουν οι εισαγγελείς, δείχνουν ότι γνώριζαν πως του προκαλούσαν βλάβη. Σε ένα από αυτά, η μία φέρεται να έγραψε: «Δυστυχώς πιστεύω ότι ξαφνικά θα πεθάνει και εγώ θα πάω φυλακή».

🇨🇦 Two lesbian foster mothers are on trial accused of abusing a 12-year-old boy who was found emaciated and unresponsive in their home in December 2022.



Οι δύο γυναίκες δικάζονται από τον Σεπτέμβριο, έχοντας δηλώσει αθώες για κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία, παραμέληση βασικών αναγκών ζωής, επίθεση με όπλο και παράνομη κράτηση. Το ζευγάρι φρόντιζε το παιδί, που αναφέρεται ως LL, καθώς και τον μικρότερο αδελφό του από το 2017 περίπου, ενώ βρισκόταν κοντά στην υιοθεσία τους, παρά τις καταγγελίες για σοβαρή κακομεταχείριση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο δικαστήριο, το παιδί ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Κοινωνική λειτουργός κατέθεσε ότι το αγόρι κοιμόταν σε ένα πρόχειρο κρεβάτι που συχνά ήταν καλυμμένο με εμετούς, οι οποίοι καθαρίζονταν μόνο επιφανειακά. Η ίδια ανέφερε ότι στο σπίτι υπήρχαν «εμετοί παντού», ενώ οι κατηγορούμενες υποστήριζαν ότι το παιδί είχε διατροφική διαταραχή.

Η κοινωνική λειτουργός κατέθεσε επίσης ότι το παιδί ζύγιζε μόλις 22 κιλά, με τις γυναίκες να ισχυρίζονται ότι αυτό οφειλόταν στο ότι έκανε εμετό την τροφή του και στη συνέχεια την κατανάλωνε ξανά ή την έγλειφε από το πάτωμα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τα δύο παιδιά υποχρεώνονταν να φορούν συνεχώς στολές κατάδυσης και κράνη χόκεϊ, με το ζευγάρι να υποστηρίζει ότι αυτό γινόταν για να αποτρέπεται ο αυτοτραυματισμός τους και για να μην λερώνεται το σπίτι.

Επιπλέον, φέρεται να τους αφαιρούσαν συχνά κουβέρτες και να τους έλεγαν να γυμνάζονται για να ζεσταθούν.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, υποστηρίχθηκε ότι οι γυναίκες έκαναν ό,τι μπορούσαν προς όφελος των παιδιών, τα οποία, όπως ανέφεραν, είχαν πολύπλοκες συμπεριφορικές ανάγκες. Επίσης, τόνισαν ότι επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας επισκέπτονταν το σπίτι και δεν είχαν εκφράσει ανησυχίες για την κατάσταση των παιδιών.

Η υπόθεση εκδικάζεται χωρίς ενόρκους και η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί από τον δικαστή, μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων.

