Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με τον Έλον Μασκ να εμφανίζεται σε ένα τηλεπαιχνίδι που προβλήθηκε στη τηλεόραση της Ιαπωνίας.

Το βίντεο χρονολογείται από το 2014, ωστόσο μόλις έγινε viral στην πλατφόρμα Χ, με τον ιδιοκτήτη της να αναδημοσιεύει το συγκεκριμένο απόσπασμα από άλλον χρήση, παρότι ο ίδιος είχε αναρτήσει το βίντεο στο παρελθόν.

Just did crazy Japanese game show called 逆転の法則. I have no idea what happened, but it was awesome pic.twitter.com/oRQlbCH3de — Elon Musk (@elonmusk) September 9, 2014

«Μόλις έπαιξα στην τηλεόραση ένα τρελό ιαπωνικό παιχνίδι που ονομάζεται 逆転の法則. Δεν έχω ιδέα τι συνέβη, αλλά ήταν φοβερό», έγραφε η ανάρτηση του Έλον Μασκ το 2014, μόνο που τότε δεν είχε κάνει αίσθηση.

