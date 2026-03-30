Μια 16χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της αφού εντοπίστηκε αναίσθητη στον δρόμο, με τις αρχές να αποκαλύπτουν ότι είχε δεχθεί μαχαιριά στην πλάτη, σε μια υπόθεση που συγκλονίζει τη Βρετανία, όπως αναφέρει η βρετανική Daily Mail.

Η αστυνομία κλήθηκε λίγο πριν τις 6 το πρωί του Σαββάτου σε ήσυχη κατοικημένη περιοχή του Λιντς, όταν περαστικοί εντόπισαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 16χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα.

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο σημείο, προσπαθώντας να κρατήσουν το κορίτσι στη ζωή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Ένας 64χρονος γείτονας ανέφερε ότι ανέλαβε να της κάνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ακολουθώντας οδηγίες από το κέντρο επιχειρήσεων του ασθενοφόρου μέσω τηλεφώνου.

«Είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη και υπήρχε αρκετό αίμα. Τα μάτια της ήταν άδεια», περιέγραψε, τονίζοντας ότι η εικόνα της δεν φεύγει από το μυαλό του.

A 16 year old White Girl

Went missing in West Yorkshire

Later found murdered

We all know what happened

It's the same old story pic.twitter.com/0ticHWkusx — Basil the Great (@BasilTheGreat) March 29, 2026

Η άτυχη κοπέλα ταυτοποιήθηκε ως Κλόε Γουότσον και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν διέμενε στη συγκεκριμένη γειτονιά, αλλά σε κοντινή πόλη, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά. Έξω από το σπίτι της οικογένειάς της τοποθετήθηκαν λουλούδια και σημειώματα, με φίλους και συγγενείς να κάνουν λόγο για ένα κορίτσι «γεμάτο ζωή» και «γεμάτο όνειρα» που χάθηκε τόσο άδικα.

Σε σελίδα οικονομικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από συγγενικό της πρόσωπο, αναφέρεται ότι η ζωή της «κόπηκε μέσα σε μια στιγμή εξαιτίας ενός αγοριού», κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι προηγήθηκε διαμάχη, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως οι συνθήκες.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί τέσσερις νεαροί, δύο κορίτσια ηλικίας 18 ετών και δύο αγόρια 17 και 19 ετών, ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία και ανακρίνονται από τις αρχές.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία να κάνει λόγο για μια «ιδιαίτερα σύνθετη υπόθεση» και να απευθύνει έκκληση σε όποιον βρισκόταν στην περιοχή τις πρώτες πρωινές ώρες ή αντιλήφθηκε ύποπτη δραστηριότητα, να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία, σε μια κατά τα άλλα ήσυχη γειτονιά, όπου –όπως σημειώνουν οι κάτοικοι– τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια.