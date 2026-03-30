Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε εντυπωσιακές επιδείξεις στρατιωτικών δεξιοτήτων, κατά τις οποίες στρατιώτες υποβλήθηκαν σε ακραίες δοκιμασίες αντοχής.

Στο πλαίσιο παρουσίασης της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, άνδρες των ειδικών δυνάμεων πραγματοποίησαν ασκήσεις που περιλάμβαναν σπάσιμο τσιμεντένιων πλακών με το κεφάλι, καθώς και χτυπήματα στο σώμα με βαριοπούλες και ξύλινα αντικείμενα.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίστηκε να παρακολουθεί με εμφανή ικανοποίηση, χαμογελώντας και χειροκροτώντας τις επιδόσεις τους.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές, στρατιώτες έσπαγαν μεγάλες πλάκες σκυροδέματος πάνω στο κεφάλι συναδέλφων τους, πριν συνεχίσουν με συγχρονισμένες ασκήσεις πολεμικών τεχνών και ακροβατικές κινήσεις. Σε άλλη στιγμή, όπως αναφερει και η daily mail, ένας στρατιώτης χτύπησε συνάδελφό του με ξύλινη ράβδο, η οποία έσπασε στα δύο, χωρίς να διακοπεί η επίδειξη.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν δοκιμασίες όπου στρατιώτες κρατούσαν πλάκες σκυροδέματος στο σώμα τους, τις οποίες άλλοι κατέστρεφαν με βαριοπούλες, ενώ δεν έλειψαν και επιδείξεις με χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα ή στα άκρα με βαριά αντικείμενα.

Η κάμερα εστίαζε επανειλημμένα στον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος καθόταν σε πολυθρόνα πίσω από τραπέζι, σχολιάζοντας την επίδειξη και ανταλλάσσοντας στιγμές ευθυμίας με τους αξιωματούχους που τον πλαισίωναν.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τους στρατιώτες να συγκεντρώνονται γύρω του, να τον χαιρετούν και να φωτογραφίζονται μαζί του, μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού και επευφημιών.