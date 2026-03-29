Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι το εργοστάσιο παραγωγής βαρέων υδάτων του Ιράν στο Χοντάμπ (Arak) υπέστη σοβαρές ζημιές από τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών και δεν είναι πλέον λειτουργικό.

«Η εγκατάσταση δεν περιέχει κανένα δηλωμένο πυρηνικό υλικό», πρόσθεσε.

🚨 VISUALS FROM 🇮🇷 ARAK WATER FACILITY.pic.twitter.com/KQjgPTX0vj — Asad Nasir (@asadnasir2000) March 27, 2026

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε τον αντιδραστήρα του Khondab την Παρασκευή. Ο ΔΟΑΕ βάσισε τα ευρήματά του στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων και τη δική του γνώση της εγκατάστασης.