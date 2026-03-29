Σοκ έχει προκαλέσει στα Σκόπια η δολοφονία ενός 56χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός κοντά στο δημοτικό νεκροταφείο της πόλης Βίνιτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 28 Μαρτίου 2026, όταν στις 16:11 οι υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας ενημέρωσαν το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα, κατοίκου του χωριού Λίπετς.

Συλλήψεις τεσσάρων ατόμων, ανάμεσά τους τρεις Έλληνες

Οι Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων ως βασικών υπόπτων:

τρεις Έλληνες υπήκοοι, ηλικίας 24, 55 και 80 ετών, καθώς και

ένας 57χρονος άνδρας από το χωριό Ζαμπένι της περιοχής Μπίτολα.

Σύμφωνα με τις αρχές ασφαλείας, οι ύποπτοι φαίνεται πως είχαν μετακινηθεί πρόσφατα στη συγκεκριμένη περιοχή, γεγονός που εξετάζεται αν συνδέεται με τη δράση τους.

Έρευνες σε σπίτια και οχήματα, εντοπίστηκε οπλισμός

Η αστυνομία της Βίνιτσα, σε συνεργασία με τη Βασική Εισαγγελία Κοτσάνι, πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, αλλά και σε διαμερίσματα όπου διέμεναν. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

4 κυνηγετικά όπλα,

περίπου 800 φυσίγγια,

καθώς και πρόσθετα ευρήματα τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ο οπλισμός συνδέεται άμεσα με το έγκλημα ή αν αποτελεί μέρος παράνομης δραστηριότητας που ενδεχομένως σχετίζεται με διακίνηση όπλων ή άλλες υποθέσεις.

Τι αναφέρουν οι αρχές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του 80χρονου Έλληνα, ενώ για τους υπόλοιπους τρεις εμπλεκόμενους θα αποσταλούν σχετικές αναφορές στην Εισαγγελία, ώστε να καθοριστεί η περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Οι αρχές των Σκοπίων δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας, ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, από προσωπικές διαφορές έως πιθανές οικονομικές ή άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Четири лица уапсени за убиство откако беше најдено тело на маж со прострелна рана кај Виница https://t.co/cJJWG35tjd — opserver.mk (@opserver_mk) March 29, 2026

Αναμένονται νέες αποκαλύψεις

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την αστυνομία να συλλέγει καταθέσεις και να αναλύει τα ευρήματα. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αρχές επιχειρούν να συνθέσουν το πλήρες παζλ της δολοφονίας.