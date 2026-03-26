Έντονη ένταση επικράτησε σε δικαστήριο της Νεβάδα, όταν δικαστής ξέσπασε κατά κατηγορούμενου για φόνο, ο οποίος – σύμφωνα με καταγγελίες – γέλασε και ειρωνεύτηκε την οικογένεια ενός 11χρονου αγοριού που φέρεται να σκότωσε, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Ο 22χρονος Τάιλερ Τζονς κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον μικρό Μπράντον Ντομίνγκεζ κατά τη διάρκεια επεισοδίου σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Λας Βέγκας, τον Νοέμβριο του 2024. Η πρόεδρος του δικαστηρίου, Τζακλίν Μπλουθ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένη όταν πληροφορήθηκε ότι πριν την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κατηγορούμενος φέρεται να χαμογελούσε ειρωνικά, να χλεύαζε και να απηύθυνε προσβλητικά σχόλια προς την οικογένεια του παιδιού.

«Η αίθουσα του δικαστηρίου μου είναι πάντα ήρεμη, ακόμη κι όταν τα συναισθήματα είναι έντονα», δήλωσε με αυστηρό ύφος. «Και αυτό συμβαίνει γιατί αντιμετωπίζω κάθε άνθρωπο με αξιοπρέπεια και σεβασμό». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν τα περιστατικά αυτά όντως συνέβησαν, «δεν πρόκειται να επαναληφθούν».

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από εκπρόσωπο υποστήριξης θυμάτων που ήταν παρών, ωστόσο η πλευρά της υπεράσπισης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Ράιαν Χέλμικ, υποστήριξε ότι «δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο», προσθέτοντας ότι ο εντολέας του αντιμετωπίζει την υπόθεση «με απόλυτη σοβαρότητα».

The shooter admits he took a shot at the father and says he did not know there was a child with him. pic.twitter.com/IdmLRZEiuc — Defiant L’s (@DefiantLs) November 22, 2025

Η υπόθεση αφορά ένα τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου, όταν – σύμφωνα με την αστυνομία – ο Τζονς και ο πατριός του παιδιού, Βαλέντε Αγιάλα, ενεπλάκησαν σε έντονη αντιπαράθεση για τη λωρίδα κυκλοφορίας σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο. Οι δύο οδηγοί φέρεται να αντάλλαξαν φωνές και ύβρεις, πριν ο κατηγορούμενος κατεβάσει το παράθυρο και ανοίξει πυρ. Μία από τις σφαίρες χτύπησε το όχημα και τραυμάτισε θανάσιμα τον 11χρονο, που καθόταν στο πίσω κάθισμα, ενώ ο πατριός του τον μετέφερε στο σχολείο. Το παιδί υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Σοκαριστικό είναι και το υλικό από κάμερα σώματος αστυνομικού, στο οποίο ο Τζονς φέρεται να παραδίδεται και να παραδέχεται την ευθύνη του. «Τον πυροβόλησα… δεν ήξερα ότι υπήρχε παιδί πίσω. Είναι 100% δικό μου λάθος», ακούγεται να λέει, την ώρα που ο πατριός του παιδιού θρηνεί στο πλάι του δρόμου.

Παρά το γεγονός ότι η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόθεση να σκοτωθεί το παιδί, ζητώντας να αποσυρθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού, η δικαστής απέρριψε το αίτημα.

«Αν πυροβολείς χωρίς να γνωρίζεις ποιον μπορεί να πλήξεις και ένας άνθρωπος πεθαίνει, τότε φέρεις ευθύνη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κατηγορούμενος παραμένει προφυλακισμένος στο κέντρο κράτησης της κομητείας Κλαρκ, ενώ η δίκη του αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, τόσο για τη βίαιη φύση του εγκλήματος όσο και για τη συμπεριφορά που αποδίδεται στον κατηγορούμενο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, με πολλούς να κάνουν λόγο για έλλειψη σεβασμού απέναντι σε μια οικογένεια που πενθεί.