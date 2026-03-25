Νέο αεροπορικό πλήγμα είχε σήμερα στόχο θέση της Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης/PMF) στο δυτικό Ιράκ, με πηγές ασφαλείας να κάνουν λόγο για δύο νεκρούς, μία ημέρα μετά από βομβαρδισμό που αποδόθηκε στις ΗΠΑ και στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους στις τάξεις αυτού του συνασπισμού πρώην παραστρατιωτικών που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές ομάδες.

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, τον οποίο επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, «δύο πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από μαχητικό αεροσκάφος» είχαν στόχο την ίδια βάση στην περιοχή Χαμπανίγια, στην επαρχία Αλ-Ανμπάρ, που είχε ήδη γίνει στόχος χθες. Ο ίδιος έκανε λόγο για θύματα, χωρίς να δώσει άμεσα περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, στην αεροπορική επίθεση σκοτώθηκαν δύο στρατιώτες του ιρακινού στρατού ενώ τραυματίστηκαν περίπου 20 άνθρωποι, κυρίως μέλη στρατιωτικού προσωπικού.

Η χθεσινή επίθεση, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά των συγκεκριμένων δυνάμεων, οδήγησε την ιρακινή κυβέρνηση να αναγνωρίσει το «δικαίωμα της ανταπόδοσης και της αυτοάμυνας» στη Χασντ αλ Σάαμπι και στις δυνάμεις ασφαλείας της χώρας για να απαντήσουν σε κάθε επίθεση εναντίον τους.

Τόσο χθες βράδυ όσο και σήμερα το πρωί, ο ήχος στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από την ιρακινή πρωτεύουσα Βαγδάτη ήταν ιδιαίτερα έντονος, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χθες, πριν το ξημέρωμα, 15 μαχητές της Χασντ αλ Σάαμπι -μεταξύ των οποίων ένας διοικητής επιχειρήσεων– σκοτώθηκαν σε «αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα» με στόχο το περιφερειακό επιτελείο τους, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Στην πραγματικότητα, η Χασντ αλ Σάαμπι διέπεται από ασαφές καθεστώς: ενώ ο συνασπισμός έχει ενσωματωθεί στις τακτικές δυνάμεις, ορισμένες από τις ομάδες που τον αποτελούν είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης και ενεργούν επίσης ανεξάρτητα, εκτός του πλαισίου των κυβερνητικών δυνάμεων.

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αυτές οι ένοπλες φιλοϊρανικές οργανώσεις αναλαμβάνουν καθημερινά την ευθύνη για την εκτόξευση δεκάδων ρουκετών και drones κατά στρατιωτικών βάσεων και συμφερόντων των ΗΠΑ στο Ιράκ και τη Μέση Ανατολή. Έχουν επίσης εξαπολύσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Με τη σειρά τους, οι ομάδες αυτές γίνονται στόχος πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.