Μια μικρή αθλήτρια από την Καλιφόρνια έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει τον κόσμο του στίβου, καταρρίπτοντας παγκόσμιο ρεκόρ στην ηλικία μόλις των 7 ετών.

Η Έμιλι Τσάβες, από το Μπέικερσφιλντ, κατέγραψε χρόνο 11 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα στα 3.000 μέτρα, σε αγώνα που διεξήχθη στις 28 Φεβρουαρίου σε πανεπιστημιακό στάδιο του Cerritos College, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 12:10. Η επίδοσή της την καθιστά την ταχύτερη επτάχρονη στον κόσμο στο συγκεκριμένο αγώνισμα, σύμφωνα με σχετικές βάσεις δεδομένων νεαρών αθλητών.

Η στιγμή του τερματισμού ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Ο πατέρας της και προπονητής της, Ραμόν Τσάβες, αποκάλυψε ότι η μικρή ξέσπασε σε κλάματα μόλις πέρασε τη γραμμή. «Τη ρώτησα γιατί κλαίει και μου είπε “πονάω τόσο πολύ”. Ήταν όμως και πολύ χαρούμενη, με αγκάλιασε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Έμιλι έχει ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό, καθώς έχει κατακτήσει εθνικούς τίτλους σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες και έχει διακριθεί ως All-American. Ωστόσο, ο πατέρας της παραδέχεται ότι το να σπάσει το ρεκόρ δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση. «Δεν ήξερα αν ήταν εφικτό. Εκείνη όμως μου είπε “πάμε να το κάνουμε”», θυμάται.

Κατά τη διάρκεια της κούρσας, η μικρή όχι μόνο κράτησε ρυθμό, αλλά επιτάχυνε όσο περνούσαν οι γύροι. «Την παρακολουθούσα και έμεινα άφωνος. Στους τελευταίους γύρους απλώς… απογειώθηκε», είπε ο πατέρας της, περιγράφοντας τη στιγμή. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Αυστραλή, Έμμα Φέλσμαν, ενώ πριν από αυτήν το είχε η Τέιλορ Σοτζέρν από την Καλιφόρνια.

Παρά την εντυπωσιακή της πορεία, η Έμιλι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς. Όπως αποκάλυψε ο πατέρας της, άρχισε να τρέχει σε ηλικία τεσσάρων ετών, αλλά στην αρχή δεν της άρεσε καθόλου. «Ξεκινήσαμε χαλαρά με 400 μέτρα και της φαινόταν πολύ δύσκολο», είπε. Με τον καιρό, όμως, άρχισε να το απολαμβάνει.

Σήμερα, η οικογένεια έχει ήδη θέσει νέους στόχους, με επόμενο σταθμό τα εθνικά πρωταθλήματα 1.500 μέτρων το καλοκαίρι και τη συμμετοχή σε μεγάλες διοργανώσεις στίβου στις ΗΠΑ. Όσο για το μεγάλο της όνειρο; «Να γίνει Ολυμπιονίκης», όπως έχει δηλώσει η ίδια.

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, ο πατέρας της τονίζει ότι προτεραιότητα παραμένει να απολαμβάνει το παιδί αυτό που κάνει. «Δεν την πιέζω. Είναι κάτι που της βγαίνει φυσικά», λέει, προσθέτοντας πως, πέρα από τα ρεκόρ, παραμένει «ένα ντροπαλό, φυσιολογικό παιδί που απλώς τρέχει περισσότερο από τα άλλα της ηλικίας του».

Η ιστορία της μικρής Έμιλι έχει ήδη προκαλέσει θαυμασμό, αλλά και συζητήσεις γύρω από το πόσο νωρίς μπορεί ένα παιδί να μπει σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, με την οικογένειά της να επιμένει ότι το πιο σημαντικό είναι να διατηρεί τη χαρά του παιχνιδιού και του αθλητισμού, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.