Στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στην Πιονγιάνγκ βρέθηκε σήμερα η πρώτη σύνοδος της Ανώτατης Λαϊκής Εθνοσυνέλευσης. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, το νομοθετικό σώμα συγκλήθηκε για να επικυρώσει τη δομή της διακυβέρνησης στη Βόρεια Κορέα.

Η ανανέωση της θητείας του Κιμ Γιονγκ Ουν

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου, επιβεβαιώθηκε η παραμονή του ανώτατου ηγέτη στην κορυφή της κρατικής ιεραρχίας. Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «διορίσθηκε εκ νέου πρόεδρος κρατικών υποθέσεων», μια κίνηση που σταθεροποιεί τον ρόλο του στο τιμόνι της χώρας.