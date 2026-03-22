Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αγορές, η Βόρεια Μακεδονία προχωρά σε άμεση μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να παρέμβει στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, μειώνοντάς τον σχεδόν στο μισό, ώστε να ανακοπεί το ράλι ανόδου στις τιμές λιανικής.



Ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, μετά από σχετική κυβερνητική συνεδρίαση, παρουσίασε το πλάνο για τη συγκράτηση του κόστους. Συγκεκριμένα, ο ΦΠΑ στη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί από το 18% στο 10%.

«Η τιμή της βενζίνης ως έχει»

Το νέο καθεστώς φορολόγησης αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα, με στόχο να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες από τις διεθνείς πιέσεις. Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έδωσε το χρονοδιάγραμμα και τις εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών, τονίζοντας:



«Το μέτρο αυτό, που θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, και θα εφαρμοστεί για δύο εβδομάδες, αναμένεται να επιτρέψει να διατηρηθεί η τιμή της βενζίνης (…) ως έχει, ενώ εκείνη του ντίζελ θα αυξηθεί περίπου τρία με τρεισήμισι δηνάρια (0,04 έως 0,05 ευρώ) το λίτρο».

Το διεθνές περιβάλλον και οι τιμές στην περιοχή

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι τιμές καυσίμων στη γειτονική χώρα έχουν αγγίξει το 1,40 ευρώ για τη βενζίνη και το 1,49 ευρώ για το ντίζελ. Η κίνηση της Σκοπίων κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου παραμένουν σε αναταραχή. Παρόλο που οι τιμές έκλεισαν την Παρασκευή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 120 δολαρίων το βαρέλι, οι ανοδικές τάσεις συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία για το κόστος μετακινήσεων και παραγωγής.

Το μέτρο έχει προσωρινό χαρακτήρα, ωστόσο η κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη να παρακολουθεί στενά την αγορά, την ώρα που το πετρέλαιο αποτελεί τον βασικό ρυθμιστή της οικονομικής σταθερότητας στα Βαλκάνια.