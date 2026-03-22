Τρεις Τούρκοι, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης, επέβαιναν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, καθώς και τρεις Καταριανοί στρατιώτες, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της χώρας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

«Ένα ελικόπτερο των ενόπλων δυνάμεων του Κατάρ, που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική άσκηση στο πλαίσιο της κοινής διοίκησης των κοινών δυνάμεων Κατάρ-Τουρκίας, βυθίστηκε στη θάλασσα», ανακοίνωσε από την πλευρά του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα μέλος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δύο τεχνικοί της Aselsan», του τουρκικού κολοσσού της αμυντικής βιομηχανίας, σκοτώθηκαν κατά το δυστύχημα, διευκρίνισε.

Πέντε επιβάτες και ο πιλότος σκοτώθηκαν, ενώ η τύχη ενός δεύτερου πιλότου εξακολουθεί να αγνοείται, σύμφωνα με την Ντόχα.

Το υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει μερικές ώρες νωρίτερα ότι ένα ελικόπτερο συνετρίβη έπειτα από «τεχνική βλάβη» στη διάρκεια «πτήσης ρουτίνας».