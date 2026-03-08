Με μία ιδιαιτέρως αιχμηρή δήλωση απάντησε ο Κιρ Στάρμερ στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη στάση της Βρετανίας στον πόλεμο που μαίνεται στο Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν χρειάζονται ανθρώπους που μπαίνουν στους πολέμους αφού έχουν ήδη κερδηθεί», σχολιάζοντας τη συζήτηση στο Λονδίνο για πιθανή ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, όπως μεταδίδει το ERTNews απάντησε ότι η χώρα χρειάζεται «σοβαρότητα και όχι πολιτικά παιχνίδια», τονίζοντας επίσης ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η προστασία των Βρετανών πολιτών και η διαχείριση της κρίσης.

Την ίδια ώρα, οι Times σε σχετικό της άρθρο επισημαίνουν ότι αυξάνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για τη στάση που κράτησε στην αρχή της σύγκρουσης. Ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ εκτίμησε ότι η Βρετανία θα έπρεπε να είχε στηρίξει εξαρχής τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιτρέψει τη χρήση των βρετανικών βάσεων για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, το οποίο μπορεί πλέον να αποπλεύσει μέσα σε πέντε ημέρες, εφόσον ληφθεί πολιτική απόφαση για ανάπτυξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.