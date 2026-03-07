Η Ιταλία αναπτύσσει μια φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού της για να προστατεύσει την Κύπρο, μερικές ημέρες αφότου ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βρετανική βάση στο νησί, δήλωσε σήμερα η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.
«Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπτύσσουμε μια ιταλική φρεγάτα στην Κύπρο» σε «μια πράξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως πρόληψης», δήλωσε η Μελόνι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της.
«Όμως η θέση μας είναι πολύ σαφής: η Ιταλία δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης και δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει», πρόσθεσε.
Η φρεγάτα Federico Martinengo, η οποία είναι εξοπλισμένη με πυραύλους και έχει περισσότερα από 160 μέλη πληρώματος, απέπλευσε χθες, Παρασκευή, το απόγευμα από τον Τάραντα της νότιας Ιταλίας, όπως είχε μεταδώσει χθες το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η Μελόνι δήλωσε πως η Ιταλία διεξάγει «στενές συνομιλίες» με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία για το πώς μπορεί «να αποφευχθεί μια νέα κλιμάκωση».
🚨🪖🇮🇹🇨🇾🇺🇸🇮🇱🇮🇷 La fregata Federico Martinengo, unità classe Fremm della Marina militare italiana, è salpata dalla base navale di Taranto con rotta verso Cipro. Sarà la prima nave da guerra europea a raggiungere l'area di crisi nel Mediterraneo Orientale.— Dario D'Angelo (@dariodangelo91) March 6, 2026
Scarica l'app iPhone… pic.twitter.com/Fj7FRcdJnT