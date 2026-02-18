Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σκοπεύει να εγκαταλείψει τον θεσμό προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027 στην πατρίδα της, τη Γαλλία.

Την είδηση αυτή μεταδίδει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.