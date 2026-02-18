Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, σκοπεύει να εγκαταλείψει τον θεσμό προτού ολοκληρωθεί η 8ετής θητεία της, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου του 2027 στην πατρίδα της, τη Γαλλία.
Την είδηση αυτή μεταδίδει στο σημερινό της φύλλο η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγή της ενήμερη για τις προθέσεις της.
Europe’s top central banker is expected to exit before April 2027 to give Emmanuel Macron and Friedrich Merz the chance to pick her successor. https://t.co/cHYSl4qm93 pic.twitter.com/gKfwu8oai5— Financial Times (@FT) February 18, 2026