Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα σκάνδαλο γύρω από το εμβληματικό μουσείο του Λούβρου, καθώς η αστυνομία στο Παρίσι συνέλαβε εννέα άτομα για ένα εκτεταμένο κύκλωμα απάτης με εισιτήρια, που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται δύο εργαζόμενοι του μουσείου, αρκετοί ξεναγοί και ο φερόμενος «εγκέφαλος» της υπόθεσης, σε μια υπόθεση που φωτίζει τις σκοτεινές πλευρές της τουριστικής βιομηχανίας γύρω από το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το Λούβρο ήταν το ίδιο που κατήγγειλε στις αρχές την υποψία οργανωμένης απάτης, καθώς διαπίστωσε ραγδαία αύξηση των περιστατικών παραχάραξης και κατάχρησης εισιτηρίων. Εκπρόσωπος του μουσείου έκανε λόγο για ένα «δίκτυο μεγάλης κλίμακας», το οποίο εκμεταλλευόταν τις ροές επισκεπτών και τα κενά στους ελέγχους, την ώρα που το ίδρυμα προσπαθεί να προστατεύσει τη φήμη του ως σύμβολο της Γαλλίας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λούβρο και Γαλλία στο στόχαστρο για την απάτη εισιτηρίων

Η έρευνα δείχνει ότι η απάτη βασιζόταν σε συστηματική επαναχρησιμοποίηση των ίδιων εισιτηρίων για διαφορετικούς επισκέπτες, με στόχο κυρίως οργανωμένες ομάδες τουριστών από την Κίνα. Οι ξεναγοί φέρονται να έφερναν μέχρι και 20 γκρουπ την ημέρα, ανακυκλώνοντας τα ίδια QR codes και χωρίζοντας τις ομάδες για να αποφύγουν το ειδικό «speaking fee» που επιβάλλεται επίσημα στους ξεναγούς από το μουσείο.

Οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού αναφέρουν ότι μέσω παρακολουθήσεων και υποκλοπών επιβεβαιώθηκε επανειλημμένη χρήση εισιτηρίων, καθώς και συντονισμένες προσπάθειες να παρακαμφθούν οι έλεγχοι, με τη βοήθεια εσωτερικών συνεργών στο Λούβρο. Οι ξεναγοί κατηγορούνται ότι πλήρωναν σε μετρητά συγκεκριμένους υπαλλήλους, ώστε να «κλείνουν τα μάτια» σε ατασθαλίες στους ελέγχους εισόδου, μετατρέποντας την απλή επίσκεψη σε μια μηχανή μαύρου χρήματος στην καρδιά της Γαλλίας.

Το Λούβρο της Γαλλίας ανάμεσα σε σκάνδαλα, διαρροές και απεργίες

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κρίσεων που ταλανίζουν το Λούβρο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Τον Οκτώβριο του 2025, συμμορία εισέβαλε στο μουσείο μέρα μεσημέρι, από παράθυρο, και μέσα σε επτά λεπτά άρπαξε κοσμήματα του γαλλικού στέμματος αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, πριν διαφύγει με scooters, σε μια ληστεία που χαρακτηρίστηκε «ηχηρό καμπανάκι κινδύνου» για την ασφάλεια του θεσμού. Παρά τις συλλήψεις τεσσάρων προσώπων, τα κλοπιμαία δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Σαν να μην έφτανε αυτό, το εμβληματικό Ντενόν – η πτέρυγα όπου εκτίθενται οι πιο πολύτιμοι πίνακες του μουσείου – βρέθηκε πρόσφατα εν μέρει κλειστός λόγω σοβαρής διαρροής νερού, η δεύτερη μέσα σε λιγότερους από τρεις μήνες. Η περίφημη Μόνα Λίζα δεν επηρεάστηκε, ωστόσο έργα καλλιτεχνών όπως ο Σαρλ Μεϊνιέ και ο Μπερναρντίνο Λουΐνι εκτέθηκαν σε κίνδυνο, ενισχύοντας την εικόνα ενός μνημείου της Γαλλίας που παλεύει ταυτόχρονα με φθορές, υποχρηματοδότηση και εσωτερικές δυσλειτουργίες.

Γαλλία: δικαστική έρευνα, ξέπλυμα και κοινωνική πίεση γύρω από το Λούβρο

Η δικαστική έρευνα για το κύκλωμα απάτης στο Λούβρο έχει ανοίξει από τον Ιούνιο, με βαρύτατες κατηγορίες για οργανωμένη απάτη, ξέπλυμα χρήματος, διαφθορά, διευκόλυνση παράνομης εισόδου στη χώρα και χρήση πλαστών διοικητικών εγγράφων. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος των κερδών επενδύθηκε σε ακίνητα στη Γαλλία και στο Ντουμπάι, ενώ έχουν ήδη κατασχεθεί πάνω από 957.000 ευρώ σε μετρητά – μεταξύ αυτών 67.000 ευρώ σε ξένο νόμισμα – καθώς και 486.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Την ίδια στιγμή, τα συνδικάτα των εργαζομένων στο Λούβρο κλιμακώνουν την πίεση προς το γαλλικό κράτος, με επαναλαμβανόμενες απεργίες και προειδοποιήσεις ότι το μουσείο βρίσκεται «στο χείλος της κατάρρευσης». Ζητούν άμεσες προσλήψεις, γενναίες επενδύσεις σε υποδομές και ανακαινίσεις, αλλά και αναθεώρηση της πολιτικής εισιτηρίων, ιδίως μετά τις αυξήσεις στις τιμές για τους μη Ευρωπαίους – μεταξύ των οποίων Βρετανοί, Αμερικανοί και Κινέζοι επισκέπτες, που αποτελούν βασικό κοινό για τη γαλλική πολιτιστική βιομηχανία, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Το σκάνδαλο με την απάτη στα εισιτήρια αναδεικνύει, τελικά, πώς ένα από τα πιο διάσημα σύμβολα της Γαλλίας μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ανάγκη για έσοδα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καθημερινή πραγματικότητα της διαφθοράς και της πίεσης πάνω στο προσωπικό.