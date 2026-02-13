Με τον Ντόναλντ Τραμπ να διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Λευκό Οίκο και με τον πόλεμο στην Ουκρανία να μην έχει ακόμη τελειώσει, ερώτημα παραμένει σε ποια φάση βρίσκονται οι σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και αν τελικά υπάρχει ένας υπόγειος διαύλος επικοινωνίας μεταξύ τους που τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Οι δύο δυναμικοί πρόεδροι έχουν εμφανιστεί δημόσια μαζί μόνο μια φορά στην Αλάσκα, ενώ έχει δημοσιοποιηθεί ελάχιστες φορές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες τους. Η σχέση τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί προσωποκεντρική, συναλλακτική και υψηλού ρίσκου. Σε επίπεδο ύφους, οι επαφές τους παρουσιάζονται συχνά πιο ζεστές από ό,τι θα περίμενε κανείς για ΗΠΑ και Ρωσία, κάτι που σταθερά τροφοδοτεί κριτική ότι ο Τραμπ δείχνει υπερβολική ανοχή προς τη Μόσχα, ενώ ο ίδιος το αρνείται και προβάλλει το επιχείρημα της σκληρής διαπραγμάτευσης.

Το μοντέλο που περιγράφουν συχνά αναλυτές είναι «deal πρώτα»: πίεση, ανταλλάγματα, οικονομικά εργαλεία και απειλές κυρώσεων ως μοχλοί, με τον Τραμπ να προσεγγίζει τη διπλωματία με όρους κόστους-οφέλους. Παράλληλα, ο Πούτιν αξιοποιεί την προσωποποίηση για να κερδίζει χρόνο, χώρο ελιγμών και διεθνή νομιμοποίηση, πολύ περισσότερο που η Ευρώπη με την οποία η Ρωσία συνορεύει μοιάζει ανήμπορη να τον διαχειριστεί.

Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Η Ουκρανία αναμφίβολα είναι το κλειδί που διαμορφώνει το κλίμα στις σχέσεις τους. Οι τηλεφωνικές επαφές και η σύνοδος στην Αλάσκα έδειξαν ότι μπορούν να συνομιλούν και να προωθούν διαδικασίες, αλλά χωρίς εύκολη σύγκλιση σε όρους που να γίνονται αποδεκτοί από όλες τις πλευρές, με τη Ρωσία να κρατά σκληρές απαιτήσεις και τις διαπραγματεύσεις να κολλάνε επανειλημμένα.

Μια σχέση αμοιβαίας χρησιμότητας και διαπραγματευτικής ασάφειας: ο Τραμπ ποντάρει στην προσωπική διαπραγμάτευση για αποτέλεσμα, ο Πούτιν ποντάρει στην αντοχή, τον χρόνο και τα τετελεσμένα. Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον ισχυρό ηγέτη και του έχει μιλήσει τουλάχιστον έξι φορές από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. «Ο Πούτιν πέρασε πολλά μαζί μου», είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της περιβόητης σύγκρουσής τους στο Οβάλ Γραφείο.

Στις αρχές της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι το Κρεμλίνο έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο που προτείνει πιθανή επιστροφή της Ρωσίας στο δολάριο, στο πλαίσιο μιας ευρείας οικονομικής συνεργασίας με τη διοίκηση Τραμπ, εστιάζοντας σε κοινά συμφέροντα με τις ΗΠΑ, μετά από μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το σημείωμα περιγράφει συνεργασίες σε ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο, υπεράκτια πετρέλαια και κρίσιμες πρώτες ύλες, με κέρδη για αμερικανικές εταιρείες.

Όσο και αν θεωρείται απίθανο η Ρωσία να προωθήσει κάτι τέτοιο κόντρα στο Πεκίνο, φανερώνει ότι οι δύο ηγέτες έχουν ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας που εύκολα περνά από τον θαυμασμό στην ένταση όταν ενδιάμεσα υπάρχει το συμφέρον.