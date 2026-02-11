Συνελήφθη 29χρονη καθηγήτρια στη Νέα Ορλεάνη, η οποία κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική σχέση με 18χρονη μαθήτρια σε ιδιωτικό σχολείο θηλέων στο οποίο δίδασκε, με την ίδια να αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες.

Η Τέντι Πέιτζ, η οποία δίδασκε βιολογία στο σχολείο «Academy of the Sacred Heart», συνελήφθη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για απαγορευμένη σεξουαλική συμπεριφορά μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθήτριας – κατηγορία που, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα τα οποία επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνιστά πλημμέλημα βάσει της νομοθεσίας της Λουιζιάνα.

Η μαθήτρια φέρεται να είπε ότι ένιωσε «κάτι» για την καθηγήτριά της, ενώ οι «προσωπικές» συνομιλίες τους συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δύο μήνες. Τον Νοέμβριο του 2025, η Πέιτζ φέρεται να φίλησε τη 18χρονη και να είχε σεξουαλική επαφή μαζί της στο διαμέρισμά της. Αν και η μαθήτρια είπε ότι έγιναν με τη συναίνεσή της οι πράξεις, οι Αρχές έκαναν λόγο για «σεξουαλική κακοποίηση», καθώς η καθηγήτρια ως πιο ώριμη και λόγω της ιδιότητάς της ήταν εκείνη που θα έπρεπε να βάλει τέλος στην κατάσταση.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η μητέρα της 18χρονης εντόπισε μηνύματα που αντάλλασσε η κόρη της με την εκπαιδευτικό και τα προσκόμισε στη διεύθυνση του σχολείου. Τα μηνύματα βρέθηκαν σε παλιό κινητό τηλέφωνο που υπήρχε στο σπίτι και παρέμενε συνδεδεμένο στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της 18χρονης. Μετά την ενημέρωση και την εξέταση των στοιχείων, η διεύθυνση του σχολείου προχώρησε στην άμεση απομάκρυνση της καθηγήτριας από τα καθήκοντά της και στη λύση της συνεργασίας τους, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το ιδιωτικό σχολείο τόνισε ότι αντιμετώπισε την καταγγελία με τη δέουσα σοβαρότητα και προχώρησε άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. «Μόλις ενημερωθήκαμε για την ανησυχία που αφορούσε εργαζόμενή μας, ενεργοποιήσαμε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η καθηγήτρια απομακρύνθηκε από τον χώρο του σχολείου και η σύμβασή της καταργήθηκε, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές.

Η διοίκηση του σχολείου διευκρίνισε ότι όλοι οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε έλεγχο ποινικού μητρώου και προσκομίζουν συστάσεις πριν από την πρόσληψή τους, σημειώνοντας ότι κατά τον χρόνο πρόσληψης της Πέιτζ δεν είχε προκύψει κάποιο ζήτημα από τους σχετικούς ελέγχους.

Παράλληλα, το σχολείο ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στη μαθήτρια και την οικογένειά της, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες στους μαθητές που επηρεάστηκαν από το περιστατικό, σύμφωνα με το People.

Η κατηγορούμενη παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, όπου ορίστηκε εγγύηση ύψους 15.000 δολαρίων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν η 29χρονη έχει ορίσει νομικό εκπρόσωπο για να τοποθετηθεί επί των κατηγοριών.