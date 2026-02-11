Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να διατάξει το Πεντάγωνο να χρησιμοποιήσει κρατικές χρηματοδοτήσεις και να συνάψει συμβάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο τομέας της παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα, μετέδωσε χθες Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο πηγή του στον Λευκό Οίκο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο την πληροφορία αυτή άμεσα. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν το ζητήθηκε σχόλιο για το δημοσίευμα. Το Πεντάγωνο παρέπεμψε στην προεδρία για σχόλια.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η απόφαση θα πάρει μορφή προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος που αναμένεται να υπογραφτεί ήδη σήμερα, με το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ θα καλεί τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να κλείσει συμφωνίες για την προμήθεια ηλεκτρισμού από εργοστάσια που καίνε άνθρακα, μεταξύ άλλων για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, ο κ. Τραμπ θα παρουσιάσει σχέδιο του υπουργείου Ενέργειας για τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων ύψους 175 εκατ. δολαρίων προκειμένου να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν έξι εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού που καίνε άνθρακα, στις πολιτείες Κεντάκι, Βόρεια Καρολίνα, Οχάιο, Βιρτζίνια και Δυτική Βιρτζίνια, πάντα κατά τις πληροφορίες του Μπλούμπεργκ.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ακόμη πως θα οργανώσει εκδήλωσε εντός της ημέρας, για να προωθήσει την καύση «καθαρού, όμορφου άνθρακα» για την παραγωγή ενέργειας.

Ηγέτες εταιρειών που εξορύσσουν ή πωλούν άνθρακα και επιχειρήσεων της ενεργειακής βιομηχανίας θα είναι παρόντες στον Λευκό Οίκο όταν θα κάνει τις ανακοινώσεις ο μεγιστάνας, κατά τις πληροφορίες του πρακτορείου.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ο ρεπουμπλικάνος υπέγραψε προεδρικά εκτελεστικά διατάγματα για την αύξηση της παραγωγής άνθρακα, μια από τις πολλές αποφάσεις του που αντίκεινται προς τις διεθνείς προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.