Ποια είναι η ιστορική αλήθεια γύρω από τη τραγική βασιλεία του Εδουάρδου Β΄, ενός μεσαιωνικού μονάρχη που στερήθηκε το στέμμα του εν μέσω φημών για τη στενή του σχέση με έναν άνδρα αυλικό;

Ο Εδουάρδος, ο πρώτος πρίγκιπας της Ουαλίας στην ιστορία της Αγγλίας, ανέβηκε στον θρόνο το 1307, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του, Εδουάρδου Α΄, ενώ εκείνος ηγείτο στρατευμάτων στη Σκωτία. Μία από τις πρώτες του ενέργειες ως νέος βασιλιάς ήταν να επαναφέρει στην αυλή έναν όμορφο νεαρό ιππότη, τον Πιρς Γκάβεστον.

Ο Γκάβεστον είχε εξοριστεί στη Γαλλία με εντολή του Εδουάρδου Α΄, ύστερα από ανησυχίες ισχυρών βαρόνων για την υπερβολική εγγύτητά του με τον διάδοχο του θρόνου. Οι δύο άνδρες είχαν γνωριστεί όταν ήταν μόλις 15 ετών και μεγάλωσαν μαζί. Ο Γκάβεστον είχε έρθει στην αυλή ως θετική επιρροή για τον ήπιο και εσωστρεφή Εδουάρδο, καθώς ήδη φημιζόταν για τον αθλητισμό του και τη στρατιωτική του δεινότητα.

Με την επιστροφή του φίλου του στην Αγγλία, ο Εδουάρδος τον αντάμειψε με έναν τίτλο κόμη και, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, τον πάντρεψε με την ανιψιά του. Ο αιφνίδιος πλούτος και η επιρροή του Γκάβεστον εξόργισαν όχι μόνο τους βαρόνους που είχαν επιβάλει την πρώτη του εξορία, αλλά και τη νέα βασίλισσα της Αγγλίας, Ισαβέλλα της Γαλλίας.

Η Ισαβέλλα, κόρη του Φιλίππου Δ΄, βασιλιά της Γαλλίας και ενός από τους ισχυρότερους ηγεμόνες της Δυτικής Ευρώπης εκείνη την εποχή, ζήτησε από τον πατέρα της να ασκήσει πίεση στον Εδουάρδο ώστε να απομακρύνει τον Γκάβεστον. Ακολούθησε μια πενταετής σύγκρουση ισχύος, κατά την οποία ο Εδουάρδος αναγκαζόταν επανειλημμένα να εξορίζει τον ευνοούμενό του, μόνο και μόνο για να τον επαναφέρει λίγους μήνες αργότερα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι βαρόνοι αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους. Μετά την επιστροφή του Γκάβεστον από την τρίτη του εξορία, συνελήφθη άμεσα και εκτελέστηκε από ομάδα ευγενών, με κατασκευασμένες κατηγορίες προδοσίας. Ο θάνατός του άνοιξε τον δρόμο για την ίδια την πτώση του Εδουάρδου, ο οποίος, επιδιώκοντας εκδίκηση, στράφηκε εναντίον των βαρόνων και της βασίλισσας. Εκείνοι τελικά εξεγέρθηκαν και τον καθαίρεσαν.

Ο Εδουάρδος Β΄ έμεινε στην ιστορία για τον φρικιαστικό θρύλο που συνοδεύει τον θάνατό του, σύμφωνα με τον οποίο δολοφονήθηκε με ένα πυρακτωμένο σιδερένιο εργαλείο που εισήχθη στο σώμα του. Στο podcast της Daily Mail με τίτλο Queens, Kings and Dastardly Things, η ιστορικός Κέιτ Γουίλιαμς αποκαλύπτει ότι η συγκεκριμένη αφήγηση είναι πιθανότατα μύθος, προϊόν ομοφοβίας, που επινοήθηκε για να «τιμωρήσει» τον βασιλιά για τη φημολογούμενη σχέση του με τον Γκάβεστον.

Ύστερα από μια σειρά στρατιωτικών ηττών και πολιτικών σκανδάλων, η Ισαβέλλα συμμάχησε με έναν ισχυρό κόμη, τον Ρότζερ Μόρτιμερ, προκειμένου να ανατρέψει τον σύζυγό της. Χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση, ο Εδουάρδος ηττήθηκε και φυλακίστηκε στο κάστρο του Μπέρκλεϊ, στο Γκλόστερσαϊρ. Εκεί, τον Σεπτέμβριο του 1327, φημολογείται ότι έλαβε χώρα ο διαβόητος θάνατός του.

«Έχουμε ασχοληθεί με πολλούς φρικτούς θανάτους στο podcast, αλλά νομίζω πως ο θάνατος με πυρακτωμένο σίδερο είναι αυτός που θα ήθελα λιγότερο από όλους», δήλωσε η Γουίλιαμς. Όπως εξήγησε, η ιστορία άρχισε να κυκλοφορεί από χρονικογράφους ήδη από τον 14ο αιώνα και αργότερα διαδόθηκε ευρέως μέσα από το θεατρικό έργο Εδουάρδος Β΄ του Κρίστοφερ Μάρλοου, το οποίο, όπως σημείωσε, εμπεριέχει έντονα ομοφοβικές αντιλήψεις απέναντι στον βασιλιά και τον Γκάβεστον.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Μάρλοου επιδίωκε να παρουσιάσει έναν συμβολικό «καθαρμό», όπου μέσω του φρικτού θανάτου του βασιλιά αποκαθίσταται η υποτιθέμενη υπεροχή της ετεροφυλοφιλίας. «Η ιστορία με το πυρακτωμένο σίδερο καταρρέει όταν εξετάζει κανείς τα στοιχεία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι περισσότεροι σύγχρονοι ιστορικοί απορρίπτουν την αφήγηση αυτή ως μεσαιωνική προπαγάνδα, επισημαίνοντας ότι μια τόσο ανιχνεύσιμη μέθοδος εκτέλεσης θα ήταν εξαιρετικά απίθανη. Το αφήγημα εμφανίζεται μόνο μετά το 1330 και θεωρείται πως διαδόθηκε για να αμαυρώσει το όνομα του Ρότζερ Μόρτιμερ, έπειτα από την περίοδο που κυβέρνησε ως αντιβασιλέας.