Συναγερμός έχει σημάνει στη βορειοδυτική Αγγλία, μετά τον εντοπισμό ενός δυνητικά θανατηφόρου φυτού σε παραλία της Κάμπρια. Πρόκειται για το hemlock water dropwort, ένα εξαιρετικά τοξικό φυτό που είναι γνωστό και με την ονομασία «δάχτυλα νεκρού», το οποίο μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο ανθρώπων και ζώων ακόμα και μέσα σε μία ώρα από την έκθεση.

Το «ιδιαίτερα δηλητηριώδες» είδος εντοπίστηκε σε τμήμα της ακτογραμμής της Κάμπρια, με τις Αρχές να εκφράζουν έντονη ανησυχία. Η περιοχή του Άρνσαϊντ, σε συνεργασία με το Συμβούλιο του Γουέστμορλαντ και Φέρνες, προειδοποίησε τους κατοίκους ότι το φυτό ενδέχεται να εμφανιστεί και σε άλλες παραλίες της περιοχής, εξαιτίας των πρόσφατων έντονων καιρικών φαινομένων και των ασταθών παλιρροιών.

Το συμβούλιο συνέστησε στους πολίτες να μην αγγίζουν σε καμία περίπτωση το φυτό και να αποφεύγουν τη βόλτα με κατοικίδια στις περιοχές όπου έχει εντοπιστεί. Όπως επισημαίνεται, το τοξικό φυτό μπορεί να αποβεί θανατηφόρο για ανθρώπους και ζώα μέσα σε λίγες ώρες, καθώς προσβάλλει το νευρικό σύστημα και μπορεί να προκαλέσει πλήρη κατάρρευση των λειτουργιών του οργανισμού. Ακόμα και πολύ μικρές ποσότητες είναι ικανές να προκαλέσουν σπασμούς και θάνατο από ασφυξία.

Το hemlock water dropwort αναπτύσσεται συνήθως στις όχθες ποταμών και ρευμάτων, ωστόσο εκτιμάται ότι οι πρόσφατες καταιγίδες το παρέσυραν μέχρι την παραλία. Οι λευκές ρίζες του φυτού, που μοιάζουν με παστινάκι και έχουν οσμή παρόμοια με του μαϊντανού, περιέχουν μια ιδιαίτερα ισχυρή τοξίνη, γνωστή ως oenanthotoxin. Αν και οι ρίζες του βρίσκονται συνήθως θαμμένες, οι θυελλώδεις καιρικές συνθήκες και οι απότομες μεταβολές της παλίρροιας μπορούν να διαταράξουν το έδαφος και να αφήσουν το φυτό εκτεθειμένο.

Ο πρόσφατος εντοπισμός του συγκεκριμένου φυτού σημειώνεται μόλις λίγους μήνες μετά από αντίστοιχο περιστατικό στις παραλίες της Κάμπρια τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με την Sun. Τότε, η Ομάδα Διάσωσης Ακτοφυλακής Μίλομ είχε καλέσει το κοινό να παραμείνει σε επιφυλακή, ιδιαίτερα όσους επισκέπτονται τις παραλίες με παιδιά και κατοικίδια, και να αποφεύγουν πλήρως το φυτό.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ακόμα και ένα μικρό τμήμα μπορεί να αποδειχτεί θανατηφόρο για τους ανθρώπους, καθώς προσβάλλει το νευρικό σύστημα. Είναι επίσης θανατηφόρο για τα ζώα. Συμβουλεύουμε τον κόσμο να παραμείνει σε εγρήγορση, να αποφεύγει αυτό το φυτό και να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή κατά την επίσκεψη στην παραλία».

Οι επισκέπτες των ακτών κλήθηκαν να αναφέρουν οποιονδήποτε εντοπισμό του φυτού στο τοπικό συμβούλιο, ώστε να ακολουθήσει η ασφαλής απομάκρυνσή του, ενώ τονίστηκε εκ νέου ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το αγγίζουν.