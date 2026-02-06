Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν σήμερα, Παρασκευή 06/02, το Πεκίνο για τη διεξαγωγή μυστικής πυρηνικής δοκιμής το 2020, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για μια νέα, ευρύτερη συνθήκη ελέγχου των εξοπλισμών που θα περιλαμβάνει τόσο την Κίνα όσο και τη Ρωσία.

Οι κατηγορίες αυτές, που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας διάσκεψης για τον αφοπλισμό, αναδεικνύουν, σύμφωνα με το Reuters, τη σοβαρή ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου σε μια κομβική στιγμή. Οι εξελίξεις έρχονται μόλις μία ημέρα μετά την εκπνοή της συνθήκης που έθετε όρια στην ανάπτυξη πυραύλων και πυρηνικών κεφαλών από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

«Είμαι σε θέση να αποκαλύψω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ γνωρίζει πως η Κίνα έχει πραγματοποιήσει πυρηνικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων προπαρασκευών για εκρήξεις ισχύος εκατοντάδων τόνων», δήλωσε στη Διάσκεψη Αφοπλισμού στη Γενεύη ο Τόμας ΝτιΝάνο, υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τον Έλεγχο των Εξοπλισμών και τη Διεθνή Ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ΝτιΝάνο, ο κινεζικός στρατός «επιχείρησε να συγκαλύψει τις δοκιμές αποσυνδέοντας τις πυρηνικές εκρήξεις, καθώς αναγνώριζε ότι αυτές παραβιάζουν τις δεσμεύσεις για την απαγόρευση των δοκιμών. Η Κίνα χρησιμοποίησε μια τεχνική που μειώνει την αποτελεσματικότητα της σεισμικής παρακολούθησης, προκειμένου να αποκρύψει τις δραστηριότητές της από τη διεθνή κοινότητα».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η Κίνα διεξήγαγε μία τέτοια δοκιμή στις 22 Ιουνίου 2020.

Τι απαντάει η Κίνα

Από την πλευρά του, ο πρεσβευτής της Κίνας για τον αφοπλισμό, Σεν Τζιαν, δεν απάντησε άμεσα στις κατηγορίες, δήλωσε όμως, σύμφωνα με το Reuters, ότι το Πεκίνο ενεργεί πάντα με σύνεση και υπευθυνότητα στα πυρηνικά ζητήματα.

«Η Κίνα σημειώνει ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να συντηρούν το αφήγημα περί της λεγόμενης κινεζικής πυρηνικής απειλής. Αντιδρούμε σθεναρά σε τέτοια ψευδή σενάρια», τόνισε.

Κενό ασφαλείας μετά τη New START

Η λήξη της συνθήκης New START αφήνει ένα κενό στον έλεγχο των εξοπλισμών για πρώτη φορά από το 1972. Από τις σκοτεινές ημέρες του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση αλληλοαπειλούνταν με «αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή» σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, η Μόσχα και η Ουάσιγκτον έβλεπαν τις συνθήκες περιορισμού ως μέσο αποφυγής είτε μιας μοιραίας παρανόησης είτε μιας οικονομικά καταστροφικής κούρσας εξοπλισμών.

Οι αναλυτές ασφαλείας προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξει αντικατάσταση της New START, το περιβάλλον ασφαλείας θα γίνει πιο επικίνδυνο, με αυξημένο τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών. Αναγκασμένες να βασίζονται στα χειρότερα δυνατά σενάρια για τις προθέσεις του αντιπάλου, οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα έχουν πλέον κίνητρο να επεκτείνουν τα οπλοστάσιά τους, την ίδια στιγμή που η Κίνα επιχειρεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.