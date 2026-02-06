Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της Δανίας, καθώς οι σφοδρές χιονοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα προβλήματα στις συγκοινωνίες, κλείσιμο σχολείων και σωρεία ακυρώσεων πτήσεων.

Το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως απόψε το βράδυ, επηρεάζοντας κυρίως την Κοπεγχάγη, την ανατολική χώρα, καθώς και την περιοχή της Γιουτλάνδης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το ύψος του χιονιού αναμένεται να φτάσει κατά τόπους τα 30 εκατοστά, ενώ στη βόρεια Γιουτλάνδη εκφράζονται φόβοι για σφοδρές χιονοθύελλες.

Στο Όρχους ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

People in Norway🇳🇴 struggling with snow. pic.twitter.com/1iUSrrbOVj — Nature is Amusing☘️ (@natureisamusing) February 6, 2026

Η αστυνομία περιοχών γύρω από την Κοπεγχάγη συνέστησε να αποφεύγονται «όλες οι μη απαραίτητες μετακινήσεις». Παραμονή σχολικών διακοπών, πολλά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά.

Er det kun os herovre på øen som har fået næsten 30 cm sne – siden der ikke tales om mulig aflysning af superliga-kampen i aften? pic.twitter.com/J92UPTKnnx — Daniel Holm (@DanielHolm9) February 6, 2026

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προειδοποίησε για πιθανότητα «καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω καταστάσεων χιονιού». Σήμερα το πρωί, οι πτήσεις προς το Βερολίνο και το Παρίσι ακυρώθηκαν.

Denmark is snowed in today. Schools are closed, most trains don't drive and not much traffic in the airports. pic.twitter.com/5zZoZk0nMg — Kirsten Frost (@KirstenFro777) February 6, 2026

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για χιονοθύελλα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.