Ρώσος στρατηγός νοσηλεύεται σε νοσοκομείο μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στη Μόσχα, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης, την ώρα που στην Ουκρανία καταγράφονται νέες απώλειες αμάχων από ρωσικές επιθέσεις.

Συγκεκριμένα, τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και ένα ζευγάρι, όπως ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Οι πληροφορίες αυτές μεταδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες των επιθέσεων ή τις περιοχές στις οποίες σημειώθηκαν.