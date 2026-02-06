Για αιώνες, η επικρατούσα αρχαιολογική κοινότητα απέρριπτε την ιδέα ότι υπήρξε ένας προηγμένος πολιτισμός πολύ πριν από τους γνωστούς ιστορικούς χρόνους. Ωστόσο, ένας ανεξάρτητος ερευνητής υποστηρίζει ότι έχει εντοπίσει «αποδείξεις για την ύπαρξη ενός χαμένου πολιτισμού», ο οποίος έκρυψε έναν εξελιγμένο κώδικα μέσα από τη γεωμετρία, τον συμβολισμό και τον σχεδιασμό μνημείων σε ολόκληρο τον κόσμο, προκειμένου να διαφυλάξει τις γνώσεις του από καταστροφικά γεγονότα.

Ο Μάθιου ΛαΚρουά δήλωσε στην Daily Mail ότι η ανακάλυψη, η οποία πυροδοτήθηκε από ένα πρόσφατο εύρημα στην Αίγυπτο, συνδέει σύμβολα από διαφορετικές ηπείρους και χρονολογείται πριν από 38.000 με 40.000 έτη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πολιτισμός αυτός παρακολουθούσε κοσμικούς κύκλους, προέβλεπε παγκόσμιες καταστροφές και ενσωμάτωνε διδασκαλίες για την ανθρώπινη προέλευση, τη δομή του σύμπαντος και τη θεϊκή ύπαρξη μέσα σε μνημεία και ιερούς τόπους.

Η έρευνά του ξεκίνησε όταν εντόπισε επαναλαμβανόμενα γιγαντιαία σχήματα Τ, τριεπίπεδες εσοχές και βαθμιδωτές πυραμίδες λαξευμένες σε αρχαίες πέτρες σε όλο τον κόσμο. Όπως εξήγησε, «αυτά τα συγκεκριμένα σύμβολα, κατασκευασμένα σε διαφορετικές αναλογίες μεγέθους και εντοπισμένα σε αρχαίες πέτρες παγκοσμίως, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, κανένας πολιτισμός δεν υποτίθεται ότι είχε τέτοια διασύνδεση». Τα σύμβολα εμφανίζονται σε τοποθεσίες που εκτείνονται από την περιοχή Βαν της Τουρκίας έως τη Νότια Αμερική και την Καμπότζη.

Κατά τον ΛαΚρουά, η προέλευση αυτού του παγκόσμιου συστήματος βρίσκεται στην ανατολική Τουρκία, στη λίμνη Βαν, σε μια τοποθεσία γνωστή ως Ιόνις. Τη χαρακτήρισε ως την αρχαιότερη πηγή των συμβόλων, της αρχιτεκτονικής και των διδασκαλιών του πολιτισμού, χρονολογώντας τη περίπου πριν από 40.000 χρόνια, και υποστήριξε ότι διατηρεί το αρχικό «σχέδιο» που μεταφέρθηκε αργότερα σε μέρη όπως η Γκίζα και το Τιαουανάκο. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα, γιγαντιαία σχήματα Τ, βαθμιδωτές και ανεστραμμένες πυραμίδες, λιοντάρια και ιερή γεωμετρία εμφανίζονται στο Ιόνις στην πιο απλή τους μορφή πριν επαναληφθούν σε απομακρυσμένες τοποθεσίες παγκοσμίως.

Σε κοντινή απόσταση, ο χώρος Κεφκαλέσι προσφέρει ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα αυτών των συμβόλων σε πέτρα. Το ανάγλυφο από βασάλτη διαστάσεων περίπου 1,20 επί 1,20 μέτρα, γνωστό ως ανάγλυφο Κεφκαλέσι, περιέχει σύνθετη εικονογραφία που, σύμφωνα με τον ΛαΚρουά, αντικατοπτρίζει τα σύμβολα που εντοπίζονται στο Ιόνις, στην Γκίζα και σε τοποθεσίες της Νότιας Αμερικής. «Αυτό το ανάγλυφο έγινε ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνάς μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «συνδέει την Αίγυπτο με αυτήν την περιοχή και μας επιτρέπει να ανασυνθέσουμε το παγκόσμιο μοτίβο».

Ο ίδιος επεσήμανε επαναλαμβανόμενα στοιχεία, όπως τα σχήματα Τ, τη βαθμιδωτή πυραμίδα με τρεις εισόδους και το λιοντάρι, εξηγώντας ότι «το λιοντάρι είναι φύλακας και η τοποθέτησή του βοηθά στην κατανόηση της δομής του κώδικα». Όπως είπε, το ανάγλυφο στήριξε την ερμηνεία του για τα σύμβολα και επιτάχυνε την ανάλυσή του σε παρόμοιες δομές στον Ναό της Σφίγγας στην Αίγυπτο.

Οι επικρατούντες αρχαιολόγοι, ωστόσο, χρονολογούν τους γνωστούς χώρους της λίμνης Βαν στην περίοδο των Ουραρτών, χιλιάδες χρόνια αργότερα, και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις για έναν παγκόσμιο πολιτισμό πριν από την Εποχή των Παγετώνων, ενώ καμία αξιολογημένη επιστημονική έρευνα δεν υποστηρίζει τη χρονολόγηση που προτείνει ο ΛαΚρουά.

Η καθοριστική στιγμή για τον ίδιο ήρθε τον Νοέμβριο του 2025, όταν επανεξέτασε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του Ναού της Σφίγγας, την οποία κατείχε για οκτώ χρόνια. Η εικόνα, που απεικονίζει τον ναό μπροστά από το άγαλμα και κλειστό στο κοινό, αποκάλυψε, όπως πιστεύει, μια ανεστραμμένη βαθμιδωτή πυραμίδα ενσωματωμένη στη δομή. «Ήταν εκεί, μπροστά μου, σαν να μην το είχα δει ποτέ πριν», είπε, σημειώνοντας ότι το δεξί τμήμα φαίνεται να έχει καταστραφεί.

Η ανακάλυψη αυτή τον οδήγησε να αναλύσει ολόκληρο το οροπέδιο της Γκίζας, όπου εντόπισε επαναλαμβανόμενες ανεστραμμένες βαθμιδωτές πυραμίδες και γιγαντιαία σχήματα Τ στον Ναό της Σφίγγας, στον Ναό της Κοιλάδας και στους νεκρικούς ναούς του Χαφρέ και του Μενκαούρε. Ορισμένοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι η Σφίγγα αρχικά λαξεύτηκε ως λιοντάρι και αργότερα επαναδιαμορφώθηκε με πρόσωπο φαραώ, αν και η θεωρία αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την κυρίαρχη αρχαιολογική κοινότητα.

Χρησιμοποιώντας την αστρονομική μετάπτωση, δηλαδή την αργή ταλάντωση του άξονα της Γης, και τη φερόμενη ευθυγράμμιση της Σφίγγας με τον αστερισμό του Λέοντα, ο ΛαΚρουά περιόρισε τη χρονολόγηση είτε περίπου στα 12.000 χρόνια πριν, κοντά στο τέλος της τελευταίας Εποχής των Παγετώνων, είτε στα 38.000 χρόνια πριν, έναν πλήρη κύκλο μετάπτωσης νωρίτερα. Απέρριψε τη νεότερη ημερομηνία, επικαλούμενος θεωρίες καταστροφικών πλημμυρών που θα είχαν καταστρέψει επιφανειακές δομές και τοποθέτησε τις Μεγάλες Πυραμίδες, τη Σφίγγα και τον Ναό της Κοιλάδας περίπου πριν από 38.000 χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ίδια αρχιτεκτονική διάταξη εμφανίζεται και στη Νότια Αμερική, στο Τιαουανάκο και στο Πούμα Πούνκου. Όπως εξήγησε, η διάταξη του ναού της Πυραμίδας Ακαπάνα στο Τιαουανάκο έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα με τα ίδια τα λιθικά σχέδια. Σαρώσεις LiDAR στο Πούμα Πούνκου αποκάλυψαν έναν τεράστιο σχεδιασμό σε σχήμα Τ, κάτι που, κατά τον ΛαΚρουά, ενισχύει τη θεωρία ενός κοινού αρχιτεκτονικού προτύπου, χαρακτηρίζοντας το Πούμα Πούνκου και το Τιαουανάκο ως «καθρέφτη της Αιγύπτου στη Νότια Αμερική».

Στο κέντρο της ερμηνείας του βρίσκεται αυτό που αποκαλεί κοσμογράφημα, ένα αρχαίο γεωμετρικό μοντέλο που αναπαριστά τη δομή του σύμπαντος. Σύμφωνα με τον ίδιο, σύμβολα όπως οι τριεπίπεδες βαθμιδωτές πυραμίδες, οι ανεστραμμένες πυραμίδες και τα σχήματα Τ κωδικοποιούν διαστρωματωμένες πραγματικότητες: τον μη φυσικό κάτω κόσμο, τον φυσικό κόσμο και τα ουράνια βασίλεια. Όπως ανέφερε, η αριστερή «πόρτα» αντιπροσωπεύει τον κάτω ή μη φυσικό κόσμο, η δεξιά τα ουράνια βασίλεια, ενώ ο κεντρικός κατακόρυφος άξονας του σχήματος Τ λειτουργεί ως η «μεσαία πόρτα» που εξισορροπεί το σύστημα, μια έννοια γνωστή στην αρχαία κοσμολογία ως axis mundi.

Ο ΛαΚρουά συνέδεσε αυτό το πλαίσιο με διατηρημένες αιγυπτιακές παραδόσεις, και ιδιαίτερα με τον Ερμητισμό, ένα αρχαίο πνευματικό και φιλοσοφικό σύστημα που αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο και δίνει έμφαση στη σύνδεση της ανθρωπότητας με το σύμπαν, το θείο και την κρυμμένη γνώση. Πιστεύει ότι ο αρχαίος κώδικας αποκρύφτηκε σκόπιμα για να διατηρηθεί μια γνώση που η ανθρωπότητα αργότερα ανέτρεψε. Μιλώντας φιλοσοφικά, προειδοποίησε ότι «κάνουμε σχεδόν τα πάντα με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από αυτόν που θα έπρεπε», προσθέτοντας ότι τα στοιχεία υποδηλώνουν πως οι άνθρωποι κάποτε θεωρούνταν θεϊκοί και άρρηκτα συνδεδεμένοι με όλη την ύπαρξη, ζώντας σε αρμονία με τη Γη και το σύμπαν.