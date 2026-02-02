Τέσσερις ξένοι πολίτες, η υπηκοότητα των οποίων δεν διευκρινίστηκε, συνελήφθησαν στο Ιράν κατηγορούμενοι για «συμμετοχή στις ταραχές», όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου η κρατική τηλεόραση της χώρας. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου σταμάτησαν οι μαζικές αντικυβερνητικές εκδηλώσεις ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς, έχοντας ως αποτέλεσμα χιλιάδες νεκρούς.

Θυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Ιράν είχε προχωρήσει σε μεθόδους σκληρής καταστολής των μαζικών κινητοποιήσεων, με τις Αρχές να προχωρούν σε συλλήψεις, κατασχέσεις περιουσιών και κλείσιμο επιχειρήσεων προσώπων που κατηγορούνται ότι υποκίνησαν την κοινωνική αναταραχή.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο υπογράμμισε ότι «τα πρόσωπα αυτά συνελήφθησαν σε έφοδο στην επαρχία της Τεχεράνης», χωρίς όμως να διευκρινίσει πότε έγιναν οι συλλήψεις αυτές.

«Στην έρευνα που έγινε στην τσάντα του ενός εκ των υπόπτων βρέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες βομβίδες κρότου, που χρησιμοποιήθηκαν στις ταραχές και τα επεισόδια στην περιοχή», σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για εμπλοκή στις ταραχές αυτές.

Η ιρανική εξουσία δηλώνει ότι «στη μεγάλη πλειονότητά τους τα θύματα είναι μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από τρομοκράτες». Μη κυβερνητικές οργανώσεις με έδρα στο εξωτερικό κατηγορούν ωστόσο τις δυνάμεις ασφαλείας ότι έβαλαν σκοπίμως στο στόχαστρο τους διαδηλωτές.

Στις 24 Ιανουαρίου, το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε την είδηση για τη σύλληψη δύο ξένων πολιτών, αυτήν τη φορά στο δυτικό τμήμα της χώρας.