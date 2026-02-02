Νέα emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι η Σάρα Φέργκιουσον, πρώην δούκισσα της Υόρκης, συνεχάρη τον Τζέφρι Έπσταϊν για τη γέννηση ενός «αγοριού», λίγο μετά την αποφυλάκισή του για αδικήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κοριτσιών ηλικίας ακόμη και 14 ετών. Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν», τα οποία δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα και φέρνουν στο φως άγνωστες μέχρι σήμερα πτυχές της ζωής και των επαφών του παιδόφιλου χρηματιστή.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η Σάρα Φέργκιουσον έστειλε email στον Τζέφρι Έπσταϊν τον Σεπτέμβριο του 2011, στο οποίο του προσφέρει την «αγάπη, φιλία και τα συγχαρητήριά» της. Στο μήνυμα, η ίδια αναφέρει ότι έμαθε για τη γέννηση του παιδιού από τον πρώην σύζυγό της, πρίγκιπα Άντριου, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανή ύπαρξη ενός μυστικού γιου του Έπσταϊν, ο οποίος σήμερα θα ήταν περίπου 14 ετών και μαθητής λυκείου.

Στο συγκεκριμένο email, με ημερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 2011, η Σάρα Φέργκιουσον φαίνεται να χρησιμοποιεί την πληροφορία ως αφορμή για να αποκαταστήσει την επικοινωνία της με τον Έπσταϊν, παρά το παρελθόν του. «Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείς ακόμα το BBM (BlackBerry Messenger), αλλά άκουσα από τον δούκα ότι απέκτησες ένα αγοράκι», γράφει χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα του απευθύνει αιχμηρό σχόλιο για το γεγονός ότι είχε διακόψει την επαφή μαζί της. Το μήνυμα κλείνει με την υπογραφή «Sarah x», σύμφωνα με την Daily Mail.

Άντριου και Φέργκι

Δεν είναι γνωστό αν ο Τζέφρι Έπσταϊν απάντησε ποτέ στο συγκεκριμένο email. Ο ίδιος δεν είχε παντρευτεί ποτέ και δεν έγινε ποτέ γνωστό ότι είχε παιδιά, παρά τις εκατοντάδες σχέσεις που φέρεται να έκανε με γυναίκες. Στη διαθήκη του, η οποία τροποποιήθηκε λίγο πριν από τον θάνατό του σε κελί φυλακής της Νέας Υόρκης το 2019, κύρια κληρονόμος της περιουσίας του, των ακινήτων του και του ιδιωτικού του νησιού εμφανίζεται η τελευταία γνωστή σύντροφός του, Καρίνα Σουλιάκ.

Ο ίδιος ο Έπσταϊν δεν είχε παραδεχτεί ποτέ ότι απέκτησε παιδιά, ωστόσο περισσότερα από 100 άτομα φέρεται να έχουν ισχυριστεί ότι μπορεί να είναι απόγονοί του και να έχουν ενδεχόμενες αξιώσεις στην περιουσία του. Το 2020, ο Χάρβεϊ Μορς, ιδρυτής της εταιρείας DNA Morse Genealogical Services, είχε δηλώσει ότι «υπάρχει εύλογη πιθανότητα ο Τζέφρι Έπσταϊν να είχε αποκτήσει παιδί», προσθέτοντας ότι «θα μπορούσε ακόμη και να είναι παππούς». Η εταιρεία δημιούργησε τον ιστότοπο epsteinheirs.com, μέσω του οποίου 130 άτομα επικοινώνησαν, αν και, σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των περιπτώσεων απορρίφθηκαν άμεσα ως αναξιόπιστες.

Οι αποκαλύψεις για πιθανό μυστικό παιδί έρχονται την ώρα που νέα βίντεο δείχνουν τον Τζέφρι Έπσταϊν να αυτοχαρακτηρίζεται «σεξουαλικός θηρευτής πρώτου επιπέδου». Το υλικό περιλαμβάνεται στη νέα δέσμη εγγράφων που δημοσιοποίησε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία περιλαμβάνει 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο. Στο απόσπασμα, ο Έπσταϊν εμφανίζεται με μαύρο πουκάμισο και γυαλιά, ενώ δέχεται ερωτήσεις από συνομιλητή που δεν εμφανίζεται στο πλάνο, αλλά φέρεται να είναι ο Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στιβ Μπάνον

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο συνομιλητής ρωτά τον Έπσταϊν αν θεωρεί τον εαυτό του «τον ίδιο τον Διάβολο», με εκείνον να απαντά ότι «ο διάβολος τον φοβίζει». Σε άλλο σημείο, όταν ερωτάται αν τα χρήματά του είναι «βρόμικα», ο Έπσταϊν απαντά αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι τα κέρδισε ο ίδιος, πριν αναφερθεί σε δωρεές που ισχυρίζεται ότι έκανε για την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας στο Πακιστάν και την Ινδία.

Τα ίδια αρχεία περιλαμβάνουν σοβαρούς ισχυρισμούς από πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τους οποίους ο Έπσταϊν φέρεται να διαχειριζόταν «τη μεγαλύτερη επιχείρηση παγίδευσης μέσω σεξ» παγκοσμίως, ενδεχομένως για λογαριασμό της KGB. Περισσότερα από τρία εκατομμύρια νέα έγγραφα αναφέρονται σε διασυνδέσεις με τη Μόσχα, ενώ 1.056 έγγραφα κατονομάζουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Έπσταϊν φαίνεται να είχε επαφές με τον Πούτιν ακόμα και μετά την καταδίκη του το 2008, αν και δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις που να συνδέουν επίσημα τον Ρώσο πρόεδρο με τις παράνομες δραστηριότητές του. Τα αρχεία αναφέρονται επίσης σε ισχυρισμούς για εμπλοκή του Ρόμπερτ Μάξγουελ, πατέρα της Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων, καθώς και σε πιθανούς δεσμούς με τη Mossad, την KGB και τη MI6.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας συνοψίζει: «Έχεις τον Άντριου, τον Μπιλ Γκέιτς, τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Μπιλ Κλίντον και άλλους, όλους τοποθετημένους σε συμβιβαστικές καταστάσεις σε ένα νησί γεμάτο τεχνολογία. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση παγίδευσης στον κόσμο».