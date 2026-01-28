Η Κίνα θέτει ένα ορόσημο στην επιστήμη των ακραίων μαγνητών, με τους ερευνητές της να κατασκευάζουν τον ισχυρότερο υπεραγώγιμο μαγνήτη που υπήρξε ποτέ. Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών ανακοίνωσε ότι ο νέος μαγνήτης έφτασε σε ένα κεντρικό μαγνητικό πεδίο έντασης 35,6 tesla σε ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας μια παγκόσμια πρωτιά για αυτήν την κατηγορία ερευνητικού εξοπλισμού και ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την επιστήμη υψηλού πεδίου.

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο Synergetic Extreme Condition User Facility, μια σημαντική εγκατάσταση σχεδιασμένη να φιλοξενεί επιστήμονες από την Κίνα και το εξωτερικό. Το αποτέλεσμα τοποθετεί τη χώρα μεταξύ των ηγετών στην τεχνολογία υπεραγώγιμης τεχνολογίας υψηλής θερμοκρασίας και δίνει στους ερευνητές πρόσβαση σε μαγνητικά πεδία πολύ πέρα από αυτά που είναι διαθέσιμα σε συμβατικά εργαστήρια.

Ένας μαγνήτης ρεκόρ που κατασκευάστηκε για ανοιχτή έρευνα

Ο νέος μαγνήτης είναι ένα υπεραγώγιμο σύστημα χρήστη, που σημαίνει ότι βασίζεται εξ ολοκλήρου σε υπεραγώγιμα υλικά για να παράγει έντονα μαγνητικά πεδία με ελάχιστη απώλεια ενέργειας. Παρέχει μια αξιοποιήσιμη οπή 35 χιλιοστών, επιτρέποντας τη διεξαγωγή πειραμάτων απευθείας στο πεδίο.

Η μαγνητική ένταση που επιτυγχάνεται είναι περίπου 12 έως 24 φορές ισχυρότερη από αυτή ενός νοσοκομειακού μαγνητικού τομογράφου και πάνω από 700.000 φορές ισχυρότερη από το φυσικό μαγνητικό πεδίο της Γης. Αυτή η κλίμακα απόδοσης είναι απαραίτητη για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρονται τα υλικά υπό ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να αναπαραχθούν με συμβατικό τρόπο.

Σχεδιασμένος ως κοινόχρηστο ερευνητικό εργαλείο, ο μαγνήτης έχει ήδη προωθηθεί σε εγχώριους και διεθνείς επιστήμονες. Σύμφωνα με την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, προορίζεται να υποστηρίξει πειράματα αιχμής στην επιστήμη των υλικών, στις βιοεπιστήμες και σε άλλους τομείς όπου τα ισχυρά, σταθερά μαγνητικά περιβάλλοντα είναι κρίσιμα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

Δείτε το βίντεο: