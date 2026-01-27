Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Ντενίς Σμιχάλ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 710.000 νοικοκυριά στην πρωτεύουσα παραμένουν χωρίς ρεύμα λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών και διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν όλες οι δυνατές ενέργειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, παρά τις σοβαρές ζημιές που έχουν προκληθεί.

Ο Σμιχάλ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έπειτα από μια συνεδρίαση για θέματα ενέργειας, δήλωσε ότι ειδικοί στην ενέργεια και οι αρχές εργάζονται για να καταρτιστεί ένα χρονοδιάγραμμα προγραμματισμένων διακοπών σε ένα σύστημα που έχει υποστεί ζημιές διαφορετικής κλίμακας ανά περιοχή.

«Κατανοούμε ότι το να ζεις στην αβεβαιότητα χωρίς σαφή χρονοδιαγράμματα είναι εξουθενωτικό», έγραψε ο Σμιχάλ, ο οποίος είναι επίσης πρώτος αντιπρόεδρος.