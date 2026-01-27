Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών κατακρημνίστηκε αναπάντεχα τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, πέφτοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2014, εν μέσω εντεινόμενης ανησυχίας για τις υψηλές τιμές των προϊόντων και τη ληθαργική αγορά εργασίας.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που δίνεται στη δημοσιότητα από την επαγγελματική ένωση Conference Board, υποχώρησε κατά 9,7 μονάδες τον τρέχοντα μήνα, πέφτοντας στις 84,5 μονάδες, δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο από τον Μάιο του 2014 (τότε ήταν 82,2). Είναι επίσης χαμηλότερα και από την περίοδο της πανδημίας της Covid-19, όταν ολόκληροι τομείς είχαν διακόψει τη δραστηριότητά τους και η οικονομία έμοιαζε να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του πρακτορείου Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης CCI θα κυμαινόταν γύρω στο 90,9. «Οι απαντήσεις των καταναλωτών για τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία συνεχίζουν να είναι απαισιόδοξες» είπε η Ντέινα Πίτερσον, η επικεφαλής οικονομολόγος του Conference Board.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχέθηκε να δημιουργήσει μια νέα «χρυσή εποχή», θα μιλήσει αργότερα σήμερα για την κατάσταση της οικονομίας και την αγοραστική δύναμη σε υποστηρικτές του στην Αϊόβα.

Η Πίτερσον είπε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα, στις γραπτές απαντήσεις τους, αναφέρονταν «στις τιμές (σ.σ. των προϊόντων) και τον πληθωρισμό», κυρίως στις τιμές της βενζίνης, του φυσικού αερίου και των τροφίμων. Αυξήθηκαν επίσης οι αναφορές «στους δασμούς και τις εμπορικές σχέσεις, στην πολιτική και την αγορά εργασίας», όπως και «στο κόστος της ασφάλισης υγείας».

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εδώ και αρκετούς μήνες οι Αμερικανοί εκφράζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος διαβίωσης, κρίνοντας ότι οι μεγάλες, προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ δεν τηρήθηκαν. Οι Ρεπουμπλικάνοι ανησυχούν ότι το θέμα αυτό θα επηρεάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, για την ανανέωση της Βουλής και της Γερουσίας.