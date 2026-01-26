Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, απηύθυνε τη Δευτέρα έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να αντλήσει διδάγματα από το Ολοκαύτωμα και να απορρίψει το «μίσος και την απανθρωποποίηση», ώστε να προστατευτεί το μέλλον της ανθρωπότητας.

Αυτή η σκοτεινή σελίδα της ιστορίας δίνει «εντυπωσιακά μαθήματα», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την παραμονή της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, στις 27 Ιανουαρίου.

Έξι εκατομμύρια Ευρωπαίοι Εβραίοι, όπως και περισσότεροι από 100.000 μη Εβραίοι, έχασαν τη ζωή τους στη γενοκτονία που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε ότι, μέσα στη ζωντανή μνήμη, μια ομάδα αλλοφρόνων δολοφόνων προκάλεσε απερίγραπτες ωμότητες σε εκατομμύρια Εβραίους και σε μέλη άλλων μειονοτήτων».

Το ναζιστικό καθεστώς «τους καταδίωξε, τους στέρησε από κάθε έννοια αξιοπρέπειας και τελικά τους δολοφόνησε με την απεχθή αποτελεσματικότητα μιας γραμμής συναρμολόγησης».

Αυτή η «φρικτή ωμότητα δεν γεννήθηκε στο σκοτάδι του Μεσαίωνα αλλά στο φως της ημέρας μέσα σε μια υποτιθέμενη σύγχρονη κοινωνία», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

«Η γενοκτονία δεν άρχισε με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τους θαλάμους αερίων. Άρχισε με τη σιωπή και την απάθεια απέναντι στην αδικία και με την καταστροφική απανθρωποποίηση του άλλου», δήλωσε.

«Σήμερα και πάντα, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό», επέμεινε ο Τουρκ, σημειώνοντας ότι «με ανησυχητικό τρόπο, οι απειλές και οι επιθέσεις εναντίον των Εβραίων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια». «Το μίσος και η απανθρωποποίηση διεισδύουν στην καθημερινότητά μας, μεταξύ άλλων και μέσω των ροών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προειδοποίησε.

Ωστόσο, ο σημερινός πληθυσμός, που επωφελείται από την «εκπαίδευση και την άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην πληροφόρηση», είναι «σε θέση να θυμάται πως ο αποκλεισμός μπορεί να οδηγήσει σε εξόντωση», πρόσθεσε.

«Και εμείς απολαμβάνουμε ανθρώπινα δικαιώματα, που κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο, έχουν σφυρηλατηθεί πάνω στις στάχτες του πολέμου για να προστατεύσουμε την ανθρωπότητα από την επανάληψη των πιο σκοτεινών κεφαλαίων» της ιστορίας της. «Πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία συνέχεια κατά της μάστιγας του ρατσισμού, του αντισημιτισμού και της απανθρωποποίησης», είπε.