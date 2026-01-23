Ρώσος πιλότος, ο οποίος έσωσε 167 άτομα, καταδικάστηκε να πληρώσει για τις ζημιές που προκάλεσε στο αεροσκάφος με το οποίο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Η είδηση μεταδόθηκε από το TASS, με βάση πληροφορίες από δικαστικά έγγραφα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πιλότος του Airbus A320 Σεργκέι Μπέλοφ πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε χωράφι μετά από βλάβη στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Σότσι προς το Ομσκ. Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να φτάσει σε εναλλακτικό αεροδρόμιο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης καυσίμου, αλλά και οι 167 επιβάτες και μέλη του πληρώματος επέζησαν.

Αρχικά, οι πιλότοι χαιρετίστηκαν ως ήρωες.

😳 A Russian pilot who saved 167 people is being ordered to pay for damage to the aircraft



In September 2023, Airbus A320 captain Sergey Belov made an emergency landing in a field after a hydraulic system failure.



The aircraft failed to reach an alternate airport due to… pic.twitter.com/OsJ93UzD1V — NEXTA (@nexta_tv) January 23, 2026

Αργότερα, απολύθηκαν αθόρυβα, ενώ ο Μπέλοφ έγινε ο κύριος εναγόμενος σε μια αγωγή ύψους 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων (118,9 εκατομμύρια ρούβλια).

Η υπεράσπιση του Μπελόφ ισχυρίζεται ότι η εκτίμηση των ζημιών έγινε με σοβαρές παραβιάσεις και ότι οι υπολογισμοί δεν υποστηρίζονται από την κατάλληλη τεκμηρίωση. Ωστόσο, αυτό δεν έπεισε το ρωσικό δικαστήριο και, αν και αρχικά το περιφερειακό δικαστήριο του Ομσκ επέστρεψε την υπόθεση στην ρωσική εισαγγελία, τώρα έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση.