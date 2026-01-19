Εκτός του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στο Νταβός τίθεται ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση των διοργανωτών. Η ηγεσία του Φόρουμ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του κ. Αραγτσί «ανάρμοστη», επικαλούμενη τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

«Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δεν θα συμμετάσχει στο Νταβός», ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του Φόρουμ στο Χ.

«Αν και είχε προσκληθεί πέρυσι το φθινόπωρο, η τραγική απώλεια ζωών αμάχων στο Ιράν στη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων καθιστά ανάρμοστη την παρουσία της ιρανικής κυβέρνησης στο Νταβός φέτος», εξήγησαν.

Ο Αραγτσί θα συμμετείχε στις 20 Ιανουαρίου σε εκδήλωση την οποία θα συντονίσει η Ρούλα Χάλαφ, διευθύντρια σύνταξης των Financial Times, μία ημέρα προτού εκφωνήσει ομιλία στο Νταβός ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το κίνημα διαμαρτυρίας στο Ιράν ξεκίνησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στις 28 Δεκεμβρίου από εμπόρους στην Τεχεράνη οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την κατακόρυφη άνοδο του πληθωρισμού, προτού εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα. Οι διαδηλώσεις κατεστάλησαν με τη βία από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι ίδιες οι ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για «χιλιάδες νεκρούς», ενώ πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις φοβούνται ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες νεκροί, με τις εκτιμήσεις τους να κυμαίνονται από 3.000 μέχρι 20.000.