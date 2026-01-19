Τουλάχιστον 11 μαθητές έχασαν τη ζωή τους σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Νότια Αφρική, όταν σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, σε πόλη νότια του Γιοχάνεσμπουργκ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πέντε ακόμη μαθητές υπέστησαν «σοβαρά τραύματα» στο δυστύχημα, βρίσκονται «σε κρίσιμη κατάσταση» και μεταφέρονται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο «South African Broadcasting Corporation».

Μέλη των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται στο σημείο, ενώ η Νότια Αφρική διαθέτει επιβαρυμένο ιστορικό στην οδική ασφάλεια, το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 11.418 θάνατοι από τροχαία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περίπου 6% λιγότεροι σε σχέση με το 2024.

Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι η παράτολμη οδήγηση, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.