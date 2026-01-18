Ένας από τους δέκα πλέον καταζητούμενους φυγόδικους της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), κατηγορούμενος για τη δολοφονία νεαρής στις ΗΠΑ το 2016, συνελήφθη από Μεξικανούς στρατιωτικούς και αστυνομικούς, ανακοίνωσαν οι αρχές των δύο χωρών χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του FBI, που επιβεβαίωσε τη σύλληψή του, πρόκειται για τον Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο, 27 ετών, υπήκοο των ΗΠΑ, που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την Τσουκ Κουάν «Σάντι» Λεΐ Λάγια, νεαρή Αμερικανίδα με καταγωγή από το Βιετνάμ, με την οποία εργάζονταν μαζί για κάποιο διάστημα σε εστιατόριο στη Σάρλοτ, στη Βόρεια Καρολίνα.

Το FBI προσέφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύλληψή του.

Ο νεαρός, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί «κόκκινη ειδοποίηση» της Interpol και «ένταλμα σύλληψης με σκοπό την έκδοσή του», κατηγορείται «για φόνο πρώτου βαθμού, ένοπλη ληστεία, κλοπή αυτοκινήτου και απαγωγή», εξήγησε μέσω X ο υπουργός Ασφαλείας του Μεξικού, ο Ομάρ Γκαρσία Χάρφους.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Μεξικό Ρόναλντ Τζόνσον εξήρε μέσω X τη σύλληψη, η οποία κατ’ αυτόν «αντανακλά τα αποτελέσματα των κοινών προσπαθειών» των κυβερνήσεων των δύο χωρών.

Μετά τη σύλληψή του στην πολιτεία Ιδάλγο (κεντρικά), ο Αλεχάντρο Ροσάλες Καστίγιο προσήχθη ενώπιον της εισαγγελίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας είχε σύντομη σχέση με το θύμα, 23 ετών, και είχε δανειστεί από τη νεαρή χρήματα.

Της είχε δώσει ραντεβού, υποτίθεται για να αποπληρώσει το χρέος του, αλλά αντί γι’ αυτό, την απήγαγε, την ανάγκασε να κάνει ανάληψη από αυτόματο μηχάνημα τραπεζικών συναλλαγών και να του δώσει τις οικονομίες της, κατόπιν την οδήγησε σε δασική έκταση, τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι και πέταξε το πτώμα της σε φαράγγι.