Οι Κούρδοι κατηγόρησαν σήμερα, Σάββατο (17/1), τη συριακή κυβέρνηση πως «πρόδωσε» μία συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από περιοχές στο βόρειο τμήμα της Συρίας και έκαναν λόγο για βίαιες συγκρούσεις με τον συριακό στρατό.

Σε ένα δελτίο Τύπου, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), όπου επικρατούν οι Κούρδοι, υποστηρίζουν πως οι κυβερνητικές δυνάμεις «παραβίασαν τις τελευταίες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας καθώς εκείνες αποσύρονταν» σε δύο μέτωπα.

Όπως ανέφεραν, εκτυλίσσονται «βίαιες συγκρούσεις» και «βομβαρδισμοί» εναντίον της επαρχίας Ράκα, που τελεί υπό κουρδικό έλεγχο.

«Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεών μας και των φατριών της Δαμασκού, οι οποίες παραβίασαν τις πρόσφατες συμφωνίες και πρόδωσαν τις δυνάμεις μας κατά την εφαρμογή των διατάξεων αποχώρησης», ανέφεραν οι SDF σε δήλωσή τους, προσθέτοντας ότι τμήματα της επαρχίας Ράκα «υπέστησαν βομβαρδισμούς με πυροβολικό και ρουκέτες».

Για μέρες, οι συριακές δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί γύρω από χωριά που βρίσκονται ακριβώς δυτικά του ποταμού Ευφράτη και είχαν καλέσει τις SDF που ήταν σταθμευμένες εκεί να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους στην αντίπερα όχθη του ποταμού.

Ο επικεφαλής των SDF, Μάζλουμ Αμπντί, είχε ανακοινώσει χθες, Παρασκευή, την απόφασή του να αποσύρει τις δυνάμεις του από σήμερα, από μια οριοθετημένη από τον στρατό περιοχή, μεταξύ του Ντέιρ Χάφερ, σε απόσταση περίπου 50 χλμ. ανατολικά της πόλης του Χαλεπιού και του Ευφράτη, μπροστά στις ενισχύσεις δυνάμεων του στρατού.

Ωστόσο, το Σάββατο ξέσπασαν συγκρούσεις σε ορισμένες πόλεις και πετρελαϊκά πεδία, καθώς οι SDF και ο συριακός στρατός αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της συμφωνίας, με τις κουρδικές αρχές να ισχυρίζονται ότι οι συριακές δυνάμεις εισέβαλαν σε πόλεις που δεν περιλαμβάνονταν στη συμφωνία απόσυρσης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του στρατού, οι συριακές δυνάμεις εισέβαλαν σχετικά ομαλά στο Ντέιρ Χάφερ και στα γύρω χωριά, των οποίων οι κάτοικοι είναι κυρίως Άραβες. Μερικοί κάτοικοι είχαν φύγει τις τελευταίες ημέρες μέσω ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου που είχε δημιουργήσει ο συριακός στρατός, αλλά όσοι έμειναν γιόρτασαν την άφιξη του στρατού.

«Συνέβη με τις ελάχιστες απώλειες. Έχει χυθεί αρκετό αίμα σε αυτή τη χώρα, τη Συρία. Έχουμε θυσιάσει και χάσει αρκετά – οι άνθρωποι έχουν κουραστεί», δήλωσε ο Χουσεΐν αλ-Χαλάφ, κάτοικος του Ντέιρ Χάφερ, στο Reuters.

Οι δυνάμεις των SDF είχαν υποχωρήσει ανατολικά, μερικοί με τα πόδια, προς την πόλη Ταμπκά, αλλά ακόμα στη δυτική πλευρά του ποταμού Ευφράτη, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Reuters στην περιοχή. Όταν όμως ο συριακός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος του ήταν να καταλάβει την Ταμπκά, οι SDF απάντησαν ότι αυτό δεν ήταν μέρος της αρχικής συμφωνίας και ότι θα πολεμούσαν για να διατηρήσουν την πόλη, καθώς και τα κοιτάσματα πετρελαίου στην περιοχή.

Ο συριακός στρατός ανέφερε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε επιθέσεις Κούρδων μαχητών, ενώ οι SDF δήλωσαν ότι ορισμένοι από τους δικούς τους μαχητές σκοτώθηκαν, χωρίς όμως να αναφέρουν τον αριθμό τους.

Αεροσκάφη της συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πέταξαν πάνω από τις πόλεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των συγκρούσεων, ρίχνοντας προειδοποιητικές βολές, σύμφωνα με πηγή των συριακών αρχών ασφαλείας.

Σε μια προσπάθεια να τερματίσει τις μάχες, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ ταξίδεψε το Σάββατο στο Ερμπίλ του βόρειου Ιράκ για να συναντήσει τόσο τον Αμπντί όσο και τον ηγέτη του ιρακινού Κουρδιστάν, Μασούντ Μπαρζανί, σύμφωνα με δύο κουρδικές πηγές.

Μετά την ανάκτηση του ελέγχου κοινοτήτων στο βόρειο τμήμα της Συρίας, που είχαν εκκενώσει υπό πίεση οι κουρδικές δυνάμεις, ο συριακός στρατός ζήτησε από την πλευρά του, σε μια ανακοίνωση, από τους αμάχους να απομακρυνθούν από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Ράκα, την οποία, όπως ανέφεραν, σχεδίαζαν να πλήξουν. Νωρίτερα, οι κουρδικές αρχές ανέφεραν πως επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα στην επαρχία Ράκα.

Σε ένα δελτίο Τύπου, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση ανακοίνωσε πως «μία πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας έχει επιβληθεί στην περιοχή της Ράκα μέχρι νεωτέρας».

Η πόλη της Ράκα, στην ομώνυμη επαρχία, ήταν η «πρωτεύουσα» της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προτού καταληφθεί από τις SDF, με τη στήριξη ενός συνασπισμού δυνάμεων υπό τις ΗΠΑ.

Ο συριακός στρατός ανέφερε νωρίτερα πως κατέλαβε τις περιοχές με κοιτάσματα πετρελαίου Σουφιάν και Ταουαράχ στη βόρεια Συρία, απ’ όπου Κούρδοι μαχητές αποσύρθηκαν από δεκάδες πόλεις και χωριά βάσει μιας συμφωνίας που στόχευε στο να αποφευχθεί μια αιματηρή αναμέτρηση.

Οι κουρδικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν κάποια από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα της Συρίας στην επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ, ανατολικότερα. Η συριακή κυβέρνηση λέει πως αυτά τα κοιτάσματα πρέπει να τα διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση.

Πιο πριν, ο συριακός στρατός ανακοίνωσε μέσω της συριακής τηλεόρασης πως ανέκτησε σήμερα τον έλεγχο σε 34 «πόλεις και χωριά» που είχαν εκκενώσει οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.

Επικοινωνία Μακρόν – Μπαρζανί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο πρόεδρος του ιρακινού Κουρδιστάν, Νεχίρβαν Μπαρζανί, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν, ζήτησαν την παύση των εχθροπραξιών στη Συρία, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

«Κάλεσαν όλα τα μέρη να προχωρήσουν σε άμεση αποκλιμάκωση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», ανέφερε η ανακοίνωση, μετά τις εχθροπραξίες μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και των κυβερνητικών στρατευμάτων στο βόρειο τμήμα της χώρας.