Το BBC ετοιμάζεται να ανακοινώσει μια ιστορική συμφωνία περιεχομένου με το YouTube, σηματοδοτώντας μια ριζική αλλαγή στη σχέση της με τις μεγάλες αμερικανικές ψηφιακές πλατφόρμες που τα τελευταία χρόνια αποσπούν ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του κοινού της. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο βρετανικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός θα δημιουργήσει εκπομπές ειδικά σχεδιασμένες για το YouTube.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στις διαπραγματεύσεις, το BBC θα ξεκινήσει την παραγωγή πρωτότυπων εκπομπών για το YouTube, οι οποίες στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμες και στις πλατφόρμες iPlayer και BBC Sounds. Η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας ενδέχεται να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η νέα αυτή στρατηγική θα επιτρέψει στο BBC να αυξήσει τα έσοδά της μέσω διαφημίσεων, όταν το περιεχόμενο προβάλλεται εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται έμμεσα η χρηματοδότηση από το ανταποδοτικό τέλος, το οποίο παραμένει η βασική πηγή εσόδων του οργανισμού, καθώς εντός Βρετανίας η BBC δεν προβάλλει διαφημίσεις.

YouTube: Στροφή στρατηγικής για το BBC

Η απόφαση παραγωγής εκπομπών που θα κάνουν πρεμιέρα στο YouTube αποτελεί σημαντική απόκλιση από τη μέχρι σήμερα πολιτική της BBC, η οποία έδινε έμφαση σχεδόν αποκλειστικά στο iPlayer και στα παραδοσιακά τηλεοπτικά της κανάλια, όπως το BBC One και το BBC Two. Μέχρι τώρα, το YouTube χρησιμοποιούνταν κυρίως ως εργαλείο προώθησης με αποσπάσματα και trailers.

Η συμφωνία στοχεύει ξεκάθαρα στην προσέλκυση και διατήρηση νεότερων ηλικιακών ομάδων, οι οποίες πλέον χρησιμοποιούν το YouTube ως βασική πηγή τηλεοπτικού περιεχομένου. Οι νέες παραγωγές θα εστιάζουν σε format αντίστοιχα με εκείνα του BBC Three, παιδικά προγράμματα, αθλητικό περιεχόμενο, αλλά και ειδησεογραφικές εκπομπές προσαρμοσμένες στη λογική της πλατφόρμας, αναφέρουν οι Financial Times.

YouTube, παραπληροφόρηση και ειδήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, το BBC σχεδιάζει και ειδικά ενημερωτικά format για το YouTube, με στόχο την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των fake news που διακινούνται στα social media. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για την αξιοπιστία των ειδήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού, καθώς τον Δεκέμβριο το YouTube ξεπέρασε για πρώτη φορά τη συνολική τηλεθέαση των καναλιών της BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο. Περίπου 52 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν YouTube σε τηλεοράσεις, κινητά και υπολογιστές, έναντι σχεδόν 51 εκατομμυρίων της BBC.

Παράλληλα, τα στελέχη των μέσων ενημέρωσης εκτιμούν ότι στο μέλλον θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες συνεργασίες ή συγχωνεύσεις, καθώς οι παραδοσιακοί broadcasters δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν κολοσσούς όπως το Netflix, η Disney και το ίδιο το YouTube. Η BBC και το YouTube, πάντως, αρνήθηκαν να σχολιάσουν επισήμως τη συμφωνία.