Το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία έχουν προετοιμάσει ένα σχέδιο αμυντικής συμφωνίας μετά από σχεδόν ένα χρόνο διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν.

Ο Raza Hayat Harraj δήλωσε την Τετάρτη ότι η πιθανή συμφωνία μεταξύ των τριών περιφερειακών δυνάμεων είναι ξεχωριστή από τη διμερή συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν που ανακοινώθηκε πέρυσι. Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας απαιτείται τελική συναίνεση μεταξύ των τριών κρατών, πρόσθεσε.

«Η τριμερής συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας είναι κάτι που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», δήλωσε ο Harraj σε συνέντευξή του στο Reuters. «Το σχέδιο συμφωνίας είναι ήδη στη διάθεσή μας. Το σχέδιο συμφωνίας είναι ήδη στη Σαουδική Αραβία. Το σχέδιο συμφωνίας είναι ήδη στη διάθεση της Τουρκίας. Και οι τρεις χώρες το συζητούν. Και αυτή η συμφωνία υπάρχει εδώ και 10 μήνες».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς για δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών πλευρών, δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συνομιλίες, αλλά δεν υπογράφηκε καμία συμφωνία.

Ο Φιντάν επεσήμανε την ανάγκη για ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία και εμπιστοσύνη, προκειμένου να ξεπεραστεί η δυσπιστία που δημιουργεί «ρωγμές και προβλήματα» που οδήγησαν στην εμφάνιση εξωτερικών ηγεμονιών ή πολέμων και αστάθειας που προέρχονται από την τρομοκρατία στην περιοχή.

«Στο τέλος όλων αυτών, έχουμε μια πρόταση όπως αυτή: όλες οι χώρες της περιοχής πρέπει να ενωθούν για να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας για το θέμα της ασφάλειας», δήλωσε ο Φιντάν. Τα περιφερειακά ζητήματα θα μπορούσαν να επιλυθούν εάν οι σχετικές χώρες «ήταν σίγουρες η μία για την άλλη», πρόσθεσε. «Προς το παρόν, γίνονται συναντήσεις, συνομιλίες, αλλά δεν έχουμε υπογράψει καμία συμφωνία. Το όραμα του Προέδρου μας (Tayyip Erdogan) είναι μια πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς που θα δημιουργήσει ευρύτερη, μεγαλύτερη συνεργασία και σταθερότητα», δήλωσε ο Φιντάν, χωρίς να αναφερθεί άμεσα στο Πακιστάν ή τη Σαουδική Αραβία.

Το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ»

Η Τουρκία βλέπει αυτή τη συμφωνία ως μέσο ενίσχυσης της ασφάλειας και της αποτρεπτικής της ισχύος, σε μια περίοδο που παραμένουν ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των ΗΠΑ και τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο ΝΑΤΟ, παρά τους στενούς στρατιωτικούς δεσμούς της Ουάσινγκτον και με τις τρεις χώρες.

Η Σαουδική Αραβία θα προσφέρει οικονομική ισχύ στη συμμαχία, το Πακιστάν την πυρηνική του δυνατότητα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και το ανθρώπινο δυναμικό του, ενώ η Τουρκία θα συνεισφέρει στρατιωτική εμπειρία και μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, δήλωσε ο Νιχάτ Αλί Οζτζάν, στρατηγικός αναλυτής του think tank TEPAV με έδρα την Άγκυρα.

«Καθώς οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στα δικά τους συμφέροντα και σε εκείνα του Ισραήλ στην περιοχή, οι μεταβαλλόμενες δυναμικές και οι επιπτώσεις των περιφερειακών συγκρούσεων ωθούν τις χώρες στη δημιουργία νέων μηχανισμών για τον προσδιορισμό φίλων και αντιπάλων», ανέφερε ο Οζτζάν.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Το υπουργείο Πληροφοριών του Πακιστάν δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο, ενώ Σαουδάραβες αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Εάν η Τουρκία ενταχθεί επισήμως στο σύμφωνο, αυτό θα σηματοδοτήσει μια νέα φάση στις σχέσεις της με τη Σαουδική Αραβία, καθώς στο παρελθόν οι δύο χώρες ανταγωνίζονταν για την ηγεσία του σουνιτικού μουσουλμανικού κόσμου. Μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων, οι δύο πλευρές ενισχύουν πλέον τη συνεργασία τους στους τομείς της οικονομίας και της άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης στην ιστορία τους ναυτικής συνάντησης στην Άγκυρα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Παρά τις κοινές ανησυχίες για το σιιτικό Ιράν, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία προκρίνουν τη συνεργασία με την Τεχεράνη αντί της σύγκρουσης. Παράλληλα, υποστηρίζουν μια σταθερή Συρία υπό σουνιτική ηγεσία και την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η Τουρκία και το Πακιστάν διατηρούν ήδη στενούς στρατιωτικούς δεσμούς. Η Άγκυρα κατασκευάζει κορβέτες για το πακιστανικό ναυτικό, έχει αναβαθμίσει τα μαχητικά F-16 του Ισλαμαμπάντ και μοιράζεται τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών τόσο με το Πακιστάν όσο και με τη Σαουδική Αραβία. Το Bloomberg είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι η Τουρκία επιθυμεί πλέον και οι δύο χώρες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του μαχητικού πέμπτης γενιάς Kaan.

Οι τριμερείς αμυντικές συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά την εκεχειρία μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, η οποία έβαλε τέλος σε τετραήμερη στρατιωτική σύγκρουση και σε ένταση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων τον Μάιο. Ωστόσο, οι περιφερειακές εντάσεις παραμένουν υψηλές, καθώς το Πακιστάν και το Αφγανιστάν βρίσκονται σε αντιπαράθεση μετά από συγκρούσεις και κατηγορίες του Ισλαμαμπάντ ότι οι Ταλιμπάν παρέχουν καταφύγιο σε εχθρικές ένοπλες οργανώσεις.

Η Τουρκία και το Κατάρ έχουν μεσολαβήσει σε συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο μέχρι στιγμής αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει καρπούς