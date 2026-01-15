Η Γερμανία εκτιμά την Τουρκία ως «σημαντικό σύμμαχο που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ και έκανε λόγο για διμερή σχέση «καλά εδραιωμένη» στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιελάμβανε τις τρέχουσες εξελίξεις εντός της Συμμαχίας και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στην Συρία και την συνεργασία στα εξοπλιστικά.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Πιστόριους τόνισε τα κοινά συμφέροντα με τη χώρα – εταίρο στο ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας είναι καλά εδραιωμένες εντός της Συμμαχίας. Η συνεργασία με την Άγκυρα πρόκειται όμως να ενισχυθεί περαιτέρω σε διμερές επίπεδο. Η Γερμανία εκτιμά την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο που συνεισφέρει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συμβάλλουν π.χ. σημαντικά στην ασφάλεια της νότιας πτέρυγας της Συμμαχίας», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, askerî törenle karşılandığı Almanya Savunma Bakanlığını ziyaretinden ve Alman mevkidaşı Boris Pistorius ile görüşmesinden görüntüler…#MillîSavunmaBakanlığı#YaşarGüler pic.twitter.com/dVrgMjeL3I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 14, 2026

Αναφερόμενοι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, οι δύο υπουργοί επισήμαναν ότι βασικό θέμα θα είναι η «ολοκληρωμένη προσέγγιση 360 μοιρών της Συμμαχίας», η οποία προβλέπει ότι το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται όχι μόνο προς μία πλευρά, π.χ. την ανατολική, αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται, «η Τουρκία αποκτά υψηλής σημασίας ρόλο στη νότια πλευρά του ΝΑΤΟ».

Στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας, ο Μπόρις Πιστόριους τόνισε επίσης ότι η Γερμανία υποστηρίζει το αίτημα της Τουρκίας για ένταξη στην συμφωνία – πλαίσιο για κοινή προμήθεια εξοπλιστικών συστημάτων εντός της European Sky Shield Initiative (ESSI).