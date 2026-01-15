Σοβαρό ατύχημα είχε 28χρονος Έλληνας στην Αυστραλία που έκανε διακοπές, καθώς χτύπησε στο κεφάλι του τη στιγμή που κολυμπούσε και πλέον κινδυνεύει με τετραπληγία.

Ο Ιωάννης Βιδινιώτης επισκέφθηκε συγγενείς του για τις γιορτές και τραυματίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα perthnow.com.au, ο 28χρονος με μέλη της οικογένειάς του πήγαν για κολύμπι στην παραλία Cottesloe, μια από τις πιο γνωστές ακτές της πόλης με έκταση 1,5 χιλιομέτρου. Εκεί χτύπησε το κεφάλι του σε αμμοσύρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Ο 28χρονος Ιωάννης Βιδινιώτης στο νοσοκομείο

«Ο Γιάννης μπήκε στη θάλασσα νιώθοντας ασφαλής. Το επόμενο που είδα ήταν να επιπλέει μπρούμυτα. Κανείς μας δεν μπορούσε να φανταστεί πόσο γρήγορα θα άλλαζαν τα πάντα», είπε η ξαδέρφη του, Αριστέα Καζαντζίδου, σημειώνοντας ότι τον ανέσυρε από το νερό, ενώ λουόμενος με ιατρική εκπαίδευση και ναυαγοσώστες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Έκτοτε, ο Ιωάννης Βιδινιώτης νοσηλεύεται στο Royal Perth Hospital, έχοντας υποστεί κάταγμα κλείδας και εκτεταμένες σοβαρές κακώσεις στη σπονδυλική στήλη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μην περπατήσει ξανά.