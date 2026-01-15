Μια εταιρεία ενέργειας με έδρα το Πεκίνο έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την εμπορική εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας από αέρος. Ολοκλήρωσε την παρθενική πτήση του ιπτάμενου «ανεμόμυλου» S2000 και τη δοκιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδεδεμένης με το δίκτυο στη νοτιοδυτική Κίνα.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο Yibin της επαρχίας Sichuan, όπου η πλατφόρμα ανέβηκε σε ύψος περίπου 6.560 ποδιών (2.000 μέτρων) και παρέδωσε με επιτυχία ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, όπως ανέφερε η κρατική εφημερίδα της Κίνας Global Times.

Το αεροσκάφος «ανεμόμυλος» μεταφέρει ενέργεια από τον ουρανό στο δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, το σύστημα ανέβηκε σταθερά σε υψόμετρο περίπου 6.560 ποδιών και παρήγαγε 385 κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδοτήθηκαν απευθείας στο τοπικό δίκτυο. Η δοκιμή σηματοδότησε την πρώτη πραγματική επίδειξη παραγωγής ενέργειας για το αερομεταφερόμενο σύστημα αιολικής ενέργειας S2000, επίσης γνωστό ως SAWES. Ο κατασκευαστής, Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, περιέγραψε το S2000 ως το πρώτο σύστημα αιολικής ενέργειας μεγέθους μεγαβάτ στον κόσμο που έχει σχεδιαστεί για χρήση κοντά σε αστικές περιοχές.

Οπτικά, η πλατφόρμα μοιάζει με ένα αεροσκάφος επιστημονικής φαντασίας, με ένα μεγάλο, αιωρούμενο περίβλημα και μια ενσωματωμένη δομή παραγωγής ενέργειας. Το σύστημα έχει μήκος περίπου 60 μέτρα, πλάτος 40 μέτρα και ύψος 40 μέτρα. Σύμφωνα με την Global Times, η πλατφόρμα χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά για να υψωθεί στον αέρα κατά τη διάρκεια της δοκιμής στο Yibin. Αφού έφτασε στο επιθυμητό υψόμετρο, παρέμεινε σταθερή ενώ λειτουργούσε ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, ένα σημαντικό ορόσημο για τη μελλοντική εμπορική χρήση. Είναι το πρώτο στον κόσμο σύστημα αιολικής ενέργειας S2000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES) κατηγορίας MW για αστική χρήση.

Πώς το αερομεταφερόμενο σύστημα συλλαμβάνει τον άνεμο σε μεγάλο υψόμετρο

Σύμφωνα με τον Weng Hanke, διευθυντή τεχνολογίας της Linyi Yunchuan, το σύστημα S2000 βασίζεται σε έναν αερόστατο γεμάτο ήλιο για να ανυψώσει μια ελαφριά μονάδα αιολικής ενέργειας σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Σε αυτά τα ύψη, οι άνεμοι τείνουν να είναι ισχυρότεροι και πιο σταθεροί από ό,τι κοντά στο έδαφος. Μόλις βρεθεί στον αέρα, το σύστημα μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική και στέλνει την ισχύ πίσω στο έδαφος μέσω ενός καλωδίου πρόσδεσης. Το ίδιο καλώδιο βοηθά επίσης στον έλεγχο της θέσης και της σταθερότητας της πλατφόρμας κατά τη λειτουργία της.

Ο Weng εξήγησε ότι η εταιρεία στοχεύει σε δύο κύριες περιπτώσεις χρήσης. «Η μία είναι για περιβάλλοντα εκτός δικτύου, όπως συνοριακά φυλάκια, όπου μπορεί να χρησιμεύσει ως μια σχετικά σταθερή συμβατική πηγή ενέργειας. Η άλλη είναι να συμπληρώσει τα παραδοσιακά συστήματα αιολικής ενέργειας που βασίζονται στο έδαφος, δημιουργώντας μια τρισδιάστατη προσέγγιση στην παροχή ενέργειας», ανέφερε, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.