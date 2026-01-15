Το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι «οποιασδήποτε ξένης απειλής», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απευθυνόμενος στον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, την ώρα που οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε απάντηση στην καταστολή των διαδηλώσεων από την Τεχεράνη.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν, ο Αραγτσί υπογράμμισε «τη σημασία της διεθνούς καταδίκης οποιασδήποτε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών της περιοχής», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε στο Telegram.

Το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο SPA επιβεβαίωσε την τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, επισημαίνοντας ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν «μέσα για την ενίσχυση» της ασφάλειας της περιοχής.