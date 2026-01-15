Σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που μια τεράστια πύρινη σφαίρα εκρήγνυται, όταν πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσκρούει σε δεξαμενόπλοιο, προβλήθηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια δίκης για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το οπτικό υλικό παρουσιάστηκε ενώπιον ενόρκων στο Old Bailey, στο πλαίσιο της εκδίκασης της υπόθεσης που αφορά τον Ρώσο κατηγορούμενο, Βλαντίμιρ Μοτίν.

Ο 59χρονος Βλαντίμιρ Μοτίν βρισκόταν μόνος του σε υπηρεσία γέφυρας όταν το πλοίο του, το Solong, συγκρούστηκε με το δεξαμενόπλοιο Stena Immaculate, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο κοντά στις εκβολές του ποταμού Χάμπερ, τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 38χρονος Φιλιππινέζος ναυτικός, Μαρκ Άντζελο Πέρνια, ο οποίος εργαζόταν στο μπροστινό μέρος του Solong. Και τα δύο πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ το σώμα του Πέρνια δεν εντοπίστηκε ποτέ, όπως άκουσε το δικαστήριο.

Ο Μοτίν δικάζεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αρνείται την κατηγορία. Την Τετάρτη, οι ένορκοι παρακολούθησαν σειρά ηχητικών και οπτικών αποσπασμάτων του περιστατικού, τα οποία παρουσίασε ο αστυνομικός ντετέκτιβ, Ρίτσαρντ Μπέιλι. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν και συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που το Solong προσέκρουσε στο Stena Immaculate στις 9:47 το πρωί της 10ης Μαρτίου του περασμένου έτους.

Το Stena Immaculate μετέφερε μεγάλες ποσότητες αεροπορικού καυσίμου, οι οποίες διέρρευσαν μετά τη σύγκρουση, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά που τύλιξε και τα δύο πλοία. Περίπου ένα λεπτό μετά το περιστατικό, σε ηχητικό απόσπασμα ακούγεται ο Μοτίν να λέει: «Stena Immaculate, Stena Immaculate».

Σε ηχογράφηση από το Stena Immaculate, ακούγεται ένας δυνατός κρότος και αμέσως μετά μέλη του αμερικανικού πληρώματος να φωνάζουν: «Θεέ μου… τι μας χτύπησε… ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ… αυτό δεν είναι άσκηση, αυτό δεν είναι άσκηση, φωτιά, φωτιά, είχαμε σύγκρουση». Στο βάθος ακούγονται πολλαπλοί συναγερμοί, ενώ η κόρνα του πλοίου ηχεί επανειλημμένα.

Σε άλλο βίντεο από το Solong, ακούγεται ανδρική φωνή να λέει: «Κύριε, βοήθησέ μας. Κύριε, βοήθησέ μας. Κύριε, βοήθησέ μας». Μέλη του πληρώματος του Solong προσπάθησαν να αναζητήσουν τον Μαρκ Άντζελο Πέρνια, ωστόσο δεν μπόρεσαν να προσεγγίσουν τμήματα του πλοίου λόγω της φωτιάς. Ο Μοτίν έδωσε εντολή εγκατάλειψης του πλοίου και το υπόλοιπο πλήρωμα επιβιβάστηκε σε σωσίβια λέμβο.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας, Τομ Λιτλ KC, είχε δηλώσει στους ενόρκους ότι ο θάνατος του Πέρνια ήταν «απολύτως αποτρέψιμος». Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Τζέιμς Λέοναρντ KC, ανέφερε ότι ο Μοτίν έχει αποδεχθεί πως ήταν ο αξιωματικός που κυβερνούσε μόνος του το Solong στη γέφυρα από τις 8 το πρωί της ημέρας της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μοτίν είχε αντιληφθεί την παρουσία του Stena Immaculate μέσω ραντάρ από απόσταση τουλάχιστον εννέα ναυτικών μιλίων και γνώριζε ότι βρισκόταν απευθείας στην πορεία του Solong. Το πλοίο του κατηγορουμένου κινούνταν με αυτόματο πιλότο και ταχύτητα περίπου 16 κόμβων πριν από τη σύγκρουση. Όταν το Solong βρισκόταν περίπου τρία ναυτικά μίλια μακριά, ο Μοτίν είχε και οπτική επαφή με το δεξαμενόπλοιο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι, όταν το Solong απείχε περίπου ένα ναυτικό μίλι, ο Μοτίν προσπάθησε να βγάλει το πλοίο από τον αυτόματο πιλότο για να αλλάξει χειροκίνητα πορεία προς τα δεξιά, περνώντας πίσω από την πρύμνη του Stena Immaculate. «Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι, αν είχε αλλάξει πορεία με τον τρόπο που σκόπευε, δεν θα είχε υπάρξει σύγκρουση. Η προσπάθεια αυτή δεν ήταν επιτυχής και το Solong δεν άλλαξε καθόλου πορεία», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας τους ενόρκους να εξετάσουν αν ήταν «λογικό» να περιμένει μέχρι το ένα ναυτικό μίλι πριν επιχειρήσει να αποφύγει το δεξαμενόπλοιο.

Το Solong, με πλήρωμα 14 ατόμων, μετέφερε κυρίως αλκοολούχα ποτά καθώς και ορισμένες επικίνδυνες ουσίες, μεταξύ των οποίων άδεια αλλά μη καθαρισμένα δοχεία κυανιούχου νατρίου. Το Stena Immaculate, με πλήρωμα 23 ατόμων και μήκος 183,2 μέτρα, μετέφερε περισσότερα από 220.000 βαρέλια αεροπορικού καυσίμου JetA1 υψηλής ποιότητας, με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, προερχόμενο από την Ελλάδα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Νωρίτερα, ο δικαστής Μπέικερ απέλυσε έναν ένορκο, αναφέροντας ότι είχε παρατηρηθεί να «αποσπάται και να μην επικεντρώνεται στα αποδεικτικά στοιχεία της δίκης» το πρωί της Τετάρτης. Μετά το μεσημεριανό διάλειμμα, εξήγησε στους υπόλοιπους 11 ενόρκους ότι είχε «επιδείξει ανικανότητα να υπηρετήσει στο σώμα των ενόρκων».

Ο Βλαντίμιρ Μοτίν, με καταγωγή από το Πριμόρσκι της Αγίας Πετρούπολης, αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, ενώ η δίκη στο Old Bailey διακόπηκε και θα συνεχιστεί την Πέμπτη.