Σε ποινή κάθειρξης 16 ετών καταδικάστηκε στις ΗΠΑ ναύτης του Πολεμικού Ναυτικού, γεννημένος στην Κίνα, ο οποίος πούλησε ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες σε αξιωματούχο των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο 25χρονος Τζιντσάο Γουέι καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο σε 200 μήνες φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για παροχή πληροφοριών εθνικής άμυνας σε πράκτορα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, έναντι αμοιβής που ξεπέρασε τις 12.000 δολάρια.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης χαρακτήρισε τον Γουέι «προδότη», τονίζοντας ότι οι ενέργειές του έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κίνα και στρατολόγηση μέσω κοινωνικών δικτύων

Σύμφωνα με τις έρευνες, ο Γουέι στρατολογήθηκε από Κινέζο αξιωματούχο πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων τον Φεβρουάριο του 2022, την περίοδο που υπέβαλε αίτηση για αμερικανική υπηκοότητα. Ο ίδιος αποκαλούσε τον χειριστή του «Μεγάλο Αδελφό Άντι».

Παρότι ο πράκτορας παρουσιαζόταν αρχικά ως φίλος του ναυτικού και εργαζόμενος σε κρατική κινεζική ναυπηγική εταιρεία, ο Γουέι είχε από νωρίς υποψιαστεί ότι επρόκειτο για αξιωματούχο στρατιωτικών πληροφοριών της Κίνας.

Μεταξύ Μαρτίου 2022 και Αυγούστου 2023, ο Γουέι απέστειλε φωτογραφίες και βίντεο πολεμικών πλοίων, πληροφορίες για θέσεις σκαφών, καθώς και λεπτομέρειες οπλικών συστημάτων μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών.

Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, παρέδωσε τουλάχιστον 30 τεχνικά και επιχειρησιακά εγχειρίδια συστημάτων του αμερικανικού Ναυτικού σε αξιωματούχο της Κίνας, αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Τα χρήματα που έλαβε αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του ετήσιου μισθού του ως ναύτης, γεγονός που ενίσχυσε τις κατηγορίες περί συστηματικής και συνειδητής κατασκοπείας.

Η εμπλοκή της μητέρας και οι ετοιμασίες για Κίνα

Οι εισαγγελικές αρχές αποκάλυψαν ότι η μητέρα του Γουέι γνώριζε τη δράση του και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τη συνεργασία του με τις κινεζικές υπηρεσίες, πιστεύοντας ότι αυτό θα του εξασφάλιζε μελλοντική θέση εργασίας στην Κίνα.

Ο Κινέζος πράκτορας είχε μάλιστα προτείνει να μεταβεί ο Γουέι μαζί με τη μητέρα του στην Κίνα για προσωπική συνάντηση, ενώ οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε αναζητήσει αεροπορικά εισιτήρια πριν από τη σύλληψή του.

Κατά τη διάρκεια της δίκης παρουσιάστηκαν ηχογραφημένες συνομιλίες, μηνύματα και κλήσεις που αποκάλυπταν τον τρόπο επικοινωνίας, τα μέτρα μυστικότητας και τις πληρωμές. Ο χειριστής του χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές, «ψηφιακές κρύπτες» και του παρείχε νέο τηλέφωνο και υπολογιστή.

Παρά την έκκληση του Γουέι για επιείκεια και το αίτημα των συνηγόρων του για ποινή μόλις 30 μηνών, το δικαστήριο επέβαλε βαριά καταδίκη. Η υπόθεση αποτελεί μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις κατασκοπείας υπέρ της Κίνας τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να στείλουν σαφές μήνυμα αποτροπής.